Λιθουανία: Ουκρανικό το «ύποπτο» drone που συνετρίβη σε λίμνη – Ξέφυγε από την πορεία του

REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Ένα στρατιωτικό drone που συνετρίβη χθες, Δευτέρα (23.03), στη Λιθουανία προήλθε από την Ουκρανία και αποσκοπούσε σε επίθεση στις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας προτού ξεφύγει από την πορεία του, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας ανακοίνωσαν ότι «ύποπτο» drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας και συνετρίβη σε λίμνη καλυμμένη με πάγο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μετείχε σε ουκρανική επίθεση στον τερματικό φόρτωσης πετρελαίου του Πριμόρσκ, που είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εξαγωγών στην ακτή της Ρωσίας στη Βαλτική και επλήγη περίπου την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη λιθουανική κυβέρνηση.

«Δεν πρόκειται για ένα συμβάν τοπικό, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εικόνας ασφαλείας. Η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας δημιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους για όλη την περιοχή», σημείωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (24.03.2026).

Debris lies across an ice-covered lake where Lithuania's army says that a suspected drone crashed into after entering the country's airspace, in Lavysas, Lithuania, March 23, 2026. Vytautas Lebednykas and Karolis Lebednykas/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. VERIFICATION: Reuters confirmed the location as Lavysas, Lithuania by original file metadata and dock structure, vegetation and lake, which matched satellite imagery. The date when the videos were filmed was verified by original file metadata and the CCTV footage timestamp. The sound heard in CCTV footage and debris could not be identified. However, Lithuanian army said a suspected drone entered Lithuania’s airspace on March 23 and crashed into a lake 20 km from the border of Belarus
Η λίμνη που έπεσε το drone / Reuters

Η Λιθουανία, που είναι χώρα μέλος του NATO, ζήτησε πέρυσι από τη συμμαχία ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας αφότου στρατιωτικά drones από τη Λευκορωσία έπεσαν στο έδαφός της δύο φορές τον Ιούλιο του 2025. Η λιθουανική υπηρεσία πληροφοριών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι και τα δύο drones είχαν εισέλθει στη Λιθουανία κατά λάθος.

