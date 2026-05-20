Λιθουανία: Συναγερμός μετά τις αναφορές για επίθεση με drones – Σε καταφύγιο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης (20/5) μετά τις αναφορές για επίθεση από drones.

Η κινητοποίηση στη Λιθουανία μετά την είδηση για τα drones ήταν μεγάλη, ενώ σε καταφύγιο βρίσκονται ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους. «Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούμε όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση στο θυροτηλέφωνο του κοινοβουλίου.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία όπου δείχνει ανθρώπους να βρίσκονται σε καταφύγιο κάτω από το κοινοβούλιο της χώρας.

«Αμέσως βρείτε καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους αγαπημένους σας, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της πρωτεύουσας της χώρας.

BREAKING Lithuania president, PM take shelter, Vilnius airport shut after drone alert, report says pic.twitter.com/FiZofvGukN — AFP News Agency (@AFP) May 20, 2026

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό σε απάντηση σε ένα drone στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του drone δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Εξαιτίας του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους.