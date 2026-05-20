Κόσμος

Λιθουανία: Συναγερμός μετά τις αναφορές για επίθεση με drones – Σε καταφύγιο ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας

«Αμέσως βρείτε καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους αγαπημένους σας, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα
Ανθρωποι σε καταφύγιο στο Κοινοβούλιο της Λιθουανίας
REUTERS/Andrius Sytas
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία το πρωί της Τετάρτης (20/5) μετά τις αναφορές για επίθεση από drones.

Η κινητοποίηση στη Λιθουανία μετά την είδηση για τα drones ήταν μεγάλη, ενώ σε καταφύγιο βρίσκονται ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά και τα μέλη του Κοινοβουλίου.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους. «Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, παρακαλούμε όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε ανακοίνωση στο θυροτηλέφωνο του κοινοβουλίου.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία όπου δείχνει ανθρώπους να βρίσκονται σε καταφύγιο κάτω από το κοινοβούλιο της χώρας.

Καταφύγιο
Γεμάτο το καταφύγιο του Κοινοβουλίου της Λιθουανίας REUTERS/Andrius Sytas

«Αμέσως βρείτε καταφύγιο σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους αγαπημένους σας, περιμένετε νέες συστάσεις», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της πρωτεύουσας της χώρας.

 

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας δήλωσε νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό σε απάντηση σε ένα drone στη γειτονική Λευκορωσία που εθεάθη να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του drone δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Εξαιτίας του συναγερμού ανεστάλησαν πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
125
113
104
100
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστικό βίντεο από τους πυροβολισμούς στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Οι δράστες άφησαν κείμενο μίσους με μηνύματα θαυμασμού για τον Χίτλερ
Οι στολές τους έφεραν ναζιστικά σύμβολα - Αφού σκότωσαν 3 άτομα, στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους και αυτοκτόνησαν
Σαν Ντιέγκο: Βίντεο από τους πυροβολισμούς στο τζαμί – Οι δράστες άφησαν κείμενο μίσους με μηνύματα θαυμασμού για τον Χίτλερ
Newsit logo
Newsit logo