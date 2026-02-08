Λίβανος: Αρκετοί εγκλωβισμένοι και τραυματίες μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας και εκδήλωση πυρκαγιάς

Τουλάχιστον τρία άτομα διασώθηκαν από τα ερείπια ενός πολυώροφου κτιρίου διαμερισμάτων που κατέρρευσε την Κυριακή (08.02.2026) στην Τρίπολη στο βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το κτίριο βρισκόταν στη γειτονιά Bab Tabbaneh, μία από τις φτωχότερες περιοχές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για την αμέλεια της κυβέρνησης και την κακή υποδομή. Μάλιστα, μετά την κατάρρευση του κτιρίου, ξέσπασε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και έχουν διασώσει τρία άτομα από τα ερείπια.

Οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να σκάβουν στα ερείπια. Δεν ήταν αμέσως σαφές πόσα άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Δεκάδες άτομα έσπευσαν γύρω από το σημείο όπου βρισκόταν το κτίριο που κατέρρευσε, με μερικούς να πυροβολούν στον αέρα.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες από την κατάρρευση θα λάβουν θεραπεία με έξοδα του κράτους.

Η εθνική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σε δήλωσή της χαρακτήρισε την κατάρρευση ως αποτέλεσμα «κατάφωρης αμέλειας και ελλείψεων του λιβανικού κράτους όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη στέγαση τους» και είπε ότι «δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό».

Η ένωση κάλεσε την κυβέρνηση να ξεκινήσει μια ολοκληρωμένη εθνική έρευνα για τα κτίρια που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων δεν είναι ασυνήθιστες στην Τρίπολη λόγω των κακών προδιαγραφών κατασκευής.