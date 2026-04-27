Κόσμος

Λίβανος κατά Χεζμπολάχ: Προδοσία να σερνόμαστε σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα, όχι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «επικίνδυνη απόκλιση»
Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν / REUTERS / Mohamed Azakir / File Photo

Με κατηγορηματικό ύφος, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα (27.04.2026) ότι ο στόχος των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ είναι ο τερματισμός του πολέμου, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να αφήσει αιχμές κατά της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υποστήριζει την ειρυνεητική προσπάθεια του Λιβάνου, ενώ τονίζει ότι δεν θα εφαρμόσει καμία εκεχειρία και ότι δεν θα αφοπλιστεί όσο το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς εναντίον της.

«Στόχος μου είναι να επιτύχω τον τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης με το Ισραήλ, όπως με τη συμφωνία ανακωχής» μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ το 1949, τόνισε ο Αούν, προσθέτοντας: «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα δεχτώ μια ταπεινωτική συμφωνία».

Σε έμμεση απάντηση στη φιλοϊρανική οργάνωση, που αρνείται απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι «εκείνοι που μας έσυραν στον πόλεμο στον Λίβανο τώρα απαιτούν από μας να λογοδοτήσουμε επειδή αποφασίσαμε να διαπραγματευτούμε… Αυτό που κάνουμε δεν είναι προδοσία, προδοσία διαπράττεται από εκείνους που σέρνουν τη χώρα σε πόλεμο προς όφελος ξένων συμφερόντων».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, επανέλαβε ότι η σιιτική οργάνωση απορρίπτει απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Bηρυτό και το Ισραήλ, τις οποίες χαρακτήρισε «επικίνδυνη απόκλιση» που κινδυνεύει να οδηγήσει τον Λίβανο σε έναν «κύκλο αστάθειας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
63
54
48
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
18χρονος Γάλλος έγλειψε γλειφιτζούρι και το ξανάβαλε στον αυτόματο πωλητή στη Σιγκαπούρη - Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης
Ο Γάλλος ο οποίος διαθέτει φοιτητική βίζα στη Σιγκαπούρη, κινδυνεύει με την επιβολή ποινής φυλάκισης έως και τριών μηνών και προστίμου για διατάραξη της δημόσιας τάξης
γάλλος
Πούτιν σε Αραγτσί: Η Ρωσία θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
«Ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα αντέξει τη αυτή τη δύσκολη περίοδο» είπε ο Ρώσος πρόεδρος στον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Ο Αμπάς Αραγτσί (αριστερά) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν (δεξιά)
Ανανεώθηκε πριν 31 λεπτά
Μόναχο: Διανομέας πήδηξε πάνω στο καπό μιας Porsche για να αποφύγει σκυλιά, δικαστήριο τον αθώωσε για τις ζημιές
Δικαστήριο έκρινε ότι ένας διανομέας που τρόμαξε από τα σκυλιά ενός πελάτη και πήδηξε στο καπό της Porsche του, δεν υποχρεούνται να του καταβάλει έξοδα επισκευής
Δικαστήριο στο Μόναχο
Newsit logo
Newsit logo