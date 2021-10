Χωρίς ρεύμα θα παραμείνει ο Λίβανος καθώς σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα Σάββατο (09.10.2021), σύμφωνα με δεκάδες διεθνή ΜΜΕ, επειδή κατέρρευσαν οι δύο βασικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ο «Αλ Ζαχράνι» και ο «Ντέιν Αμάρ».

Σύμφωνα με το Sky News, εξαντλήθηκαν τα αποθέματα καυσίμου ντίζελ στους σταθμούς στον Λίβανο και η παραγωγή ενέργειας έπεσε κάτω από 200 megawatt, με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα σε όλη τη χώρα.

Το Reuters μεταδίδει ότι η διακοπή ρεύματος θα διαρκέσει για μερικές ημέρες, διότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων. Λόγω της έλλειψης αυτής, έκλεισαν δεκάδες επιχειρήσεις και οι πολίτες καταφεύγουν στη μαύρη αγορά για καύσιμα.

