Λίβανος: Νεκρός ένας ακόμα διοικητής της Χεζμπολάχ – Σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή λέει το Ισραήλ

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να συνεχίζουν το σφοδρό σφυροκόπημα εναντίον τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ να στέλνει μήνυμα συσπείρωσης ενάντια στον «κοινό εχθρό το Ισραήλ».

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ ανακοινώσει πως ένας ακόμη διοικητής της Χεζμπολάχ έπεσε νεκρός σε ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό.

Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Ρασίντ Σακάφι, ο οποίος σύμφωνα με το IDF ήταν επικεφαλής των επικοινωνιών της Χεζμπολάχ από το 2000 και θεωρούνταν «κοντά στην ηγεσία της τρομοκρατικής ομάδας».

«Ο Σακάφι επένδυσε στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων επικοινωνίας μεταξύ όλων των μονάδων της Χεζμπολάχ σε όλες τις περιόδους επιχείρησης, για να διατηρήσει τη ροή πληροφοριών σε όλη την τρομοκρατική οργάνωση», διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός.

