Λίβανος: Νεκρός και 2 τραυματίες από ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα

Την ώρα που η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο συνεχίζεται, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε πλήγμα το οποίο εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα μάχης στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, στα προάστια της Τζμπουρ, μεταδίδει το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Λίγες ώρες πριν τον νέο γύρο συζητήσεων Ισραήλ-Λιβάνου η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη. Το Ισραήλ θέλει πόλεμο και διαμηνύει πως θα συνεχίσει να κατεδαφίζει τα χωριά του Νοτίου Λιβάνου μέχρι να εξολοθρεύσει τον αρχηγό της Χεζμπολάχ.