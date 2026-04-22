Οι Φρουροί της Επανάστασης τρολάρουν με AI βίντεο τον Τραμπ για τις συνομιλίες στο Πακιστάν που δεν έγιναν: «Σκάσε Τραμπ»

Στον αέρα φαίνεται να βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στο Πακιστάν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφασίζει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, καθώς η εκεχειρία έληγε σήμερα Τετάρτη 22.04.2026. Ωστόσο, παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Την ίδια ώρα, AI-generated βίντεο που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα X και αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), τρολάρει τον Τραμπ, σε σχέση με τη μη παρουσία της ιρανικής πλευράς στις συνομιλίες στο Πακιστάν.

The IRGC created an AI slop video mocking Trump over their decision not to attend talks in Pakistan. pic.twitter.com/9dLbVodp7z — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Στο βίντεο, ο Τραμπ παρουσιάζεται να περιμένει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, ενώ εμφανίζεται να αναρτά στο Truth Social ότι «θα έχουμε μια τέλεια διαπραγμάτευση με το Ιράν». Καθώς η ώρα περνά και η ιρανική αντιπροσωπεία δεν εμφανίζεται, ο ίδιος φέρεται να εκνευρίζεται και να απειλεί με στρατιωτικά αντίποινα. «Αν δεν έρθουν, θα τους βομβαρδίσουμε» λέει.

Σε επόμενο στιγμιότυπο, με την ένδειξη «2000 χρόνια αργότερα», ο Τραμπ εξακολουθεί να περιμένει, μέχρι που σύμβουλός του τού παραδίδει ένα σημείωμα από την ιρανική πλευρά με τη φράση «Σκάσε Τραμπ».

Το βίντεο καταλήγει με την αναφορά ότι η κατάπαυση του πυρός παρατείνεται κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν.