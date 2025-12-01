Κόσμος

Λίβανος: Ο πάπας Λέων καλεί τους θρησκευτικούς ηγέτες να ενωθούν απέναντι στη βία και τη μισαλλοδοξία

Σε επίσημη επίσκεψή του στη Βηρυτό, ο πάπας Λέων κάλεσε τους Λιβανέζους θρησκευτικούς ηγέτες να γίνουν «αρχιτέκτονες της ειρήνης»
Ο Πάπας Λέων στο Λίβανο
Ο Πάπας Λέων στο Λίβανο / REUTERS / Yara Nardi

Μέσα σε καταρρακτώδη βροχή, χιλιάδες πιστοί υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό τον πάπα Λέων κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στον Λίβανο τη Δευτέρα (01.12.2025), με ορισμένους να ραίνουν ρύζι ως ένδειξη ευλογίας.

Μια σπάνια εικόνα για τον Λίβανο, μια χώρα τραυματισμένη από χρόνια πολιτικών και οικονομικών κρίσεων, όπου —όπως λένε πολλοί Λιβανέζοι— η επίσκεψη του πάπα Λέων «έφερε πίσω ένα χαμόγελο που είχε χαθεί».

Σημείο κορύφωσης της ημέρας ήταν η μεγάλη διαθρησκευτική συνάντηση κάτω από μια τεράστια «σκηνή της ειρήνης» στην Πλατεία των Μαρτύρων, στο κέντρο της Βηρυτού, έναν συμβολικό χώρο συλλογικής μνήμης. Μπροστά στους εκπροσώπους των δώδεκα χριστιανικών και των τεσσάρων μουσουλμανικών κοινοτήτων, ο πάπας απηύθυνε σαφές μήνυμα: «Παλέψτε κατά του μίσους, ξεπεράστε τη βία και απορρίψτε τον αποκλεισμό».

Πλήθος περιμένει τον Πάπα στο Λίβανο
REUTERS / Khalil Ashawi

Το μήνυμα αυτό βρήκε ιδιαίτερη απήχηση σε έναν Λίβανο που εξακολουθεί να φέρει τα σημάδια του εμφυλίου πολέμου του 1975-1990 και παραμένει βαθιά διχασμένος. Οι θρησκευτικοί ηγέτες ανέβηκαν διαδοχικά στο βήμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνύπαρξης σε μια χώρα όπου οι ομολογιακές εντάσεις παραμένουν ζωντανές.

Νωρίτερα, ο Λέων ΙΔ΄ είχε επισκεφθεί το μοναστήρι της Ανάγια, βόρεια της Βηρυτού, όπου προσκύνησε στον τάφο του Αγίου Σαρμπέλ Μακλούφ, μιας εξέχουσας πνευματικής μορφής που τιμάται από Λιβανέζους όλων των κοινοτήτων. Για πολλούς, η παρουσία του πάπα αποτελεί «ευλογία και μια αχτίδα ελπίδας», όπως είπε η 65χρονη Τερέζ Νταρουνί.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ ο Λίβανος φοβάται πιθανή κλιμάκωση των συγκρούσεων στα νότια σύνορά του: παρά τη συμφωνημένη εκεχειρία πριν από έναν χρόνο μεταξύ της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τα πλήγματά του τις τελευταίες ημέρες. Σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, οι αρχές κήρυξαν διήμερη αργία για την επίσκεψη του πάπα, υπενθυμίζοντας ότι ο Λέων ΙΔ΄ είναι μόλις ο τρίτος ποντίφικας που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο, μετά τον Ιωάννη Παύλο Β΄ το 1997 και τον Βενέδικτο ΙΣΤ΄ το 2012.

