Λίβανος: Πάνω από 10 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα κοντά στην Τύρο

Ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι και έξι διασώστες
Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ζεμπντίν του Λιβάνου / REUTERS/Stringer
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, εξαιτίας επιδρομής του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία.

«Σε πλήγμα στο χωριό Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου» στον Λίβανο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση του Ισραήλ, ανάμεσά τους δύο διασώστες – οι οποίοι συνδέονταν με το σιιτικό κίνημα Αμάλ, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ – κι ένα κοριτσάκι από τη Συρία.

Ένας από τους διασώστες που σκοτώθηκαν εργαζόταν επίσης ως ανεξάρτητος φωτογράφος. Τη νύχτα που πέρασε, ο ισραηλινός στρατός έπληξε επίσης την κοινότητα Χαναουίγια, κοντά στην Τύρο, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων διασωστών προσκείμενων στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν νωρίτερα σήμερα μέσω Telegram πως σκότωσαν δύο άνδρες σε παραμεθόρια περιοχή του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας πως ήταν «ένοπλοι που κινούνταν ύποπτα μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ισραηλινό έδαφος».

Νέοι βομβαρδισμοί αναμένονται απόψε, καθώς οι IDF εξέδωσαν εντολή εκκένωσης του χωριού Μπουρτζ Ραχάλ (ανατολικά της Τύρου), προαναγγέλλοντας επιθέσεις εναντίον μαχητών της Χεμζπολάχ.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Έκτοτε, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3.111 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο 22 στρατιωτών του στο ίδιο διάστημα.

