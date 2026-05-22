Κόσμος

Ο Τραμπ δεν πάει στον γάμο του γιου του – Παραμένει στην Ουάσινγκτον για «κυβερνητικές υποθέσεις»

Ο γάμος θα τελεστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, σε ένα μικρό νησί, μετέδωσε το CNN
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Jonathan Ernst
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε (22/05/2026) ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον, επειδή πρέπει να παραμείνει στην Ουάσινγκτον για «κυβερνητικές υποθέσεις».

«Αν και ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι στον γάμο με τον γιο μου, τον Ντον Τζούνιορ και το νεότερο μέλος της Οικογένειας Τραμπ, τη μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα, συνθήκες που αφορούν την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις ΗΠΑ δεν μου το επιτρέπουν», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο, σε αυτή τη σημαντική χρονική περίοδο», συνέχισε.

Ο γάμος θα τελεστεί αυτό το Σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες, σε ένα μικρό νησί, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια των μελλόνυμφων.

Ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι ο γιος του θέλει τον πατέρα του στον γάμο, ο οποίος πάντως θα είναι «μια μικρή, ιδιωτική υπόθεση».

Σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να πάει, όμως «η συγκυρία είναι κακή».

«Έχω κάτι που το λένε Ιράν και άλλα πράγματα», σχολίασε.

While I very much wanted to be with my son, Don Jr., and the newest member of the Trump Family, his soon to be wife, Bettina, circumstances pertaining to Government, and my love for the United…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 22, 2026

Ο Ντον Τζούνιορ ήταν στο παρελθόν παντρεμένος, επί 12 χρόνια, με την πρώην ηθοποιό και μοντέλο Βανέσα, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Η Βανέσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018.

Αργότερα, ο Ντον Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε την πρώην εισαγγελέα, τηλεοπτική παρουσιάστρια και νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με την οποία χώρισε το 2024.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
145
127
117
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα «υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 59χρονη κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια
Ο πρώην σύντροφός της ενώ κατηγορείται για 67 αδικήματα, θα δικαστεί μόνο για 2 από αυτά, αφού ο βιασμός στη Γερμανία παραγράφεται μετά το πέρας πενταετίας
iStock
Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο κατά του Έμπολα - Ίσως να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές σε λίγους μήνες
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν το εμβόλιο κατά του ιού, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές, με στόχο την αντιμετώπιση της επιδημίας από το Κονγκό
Ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό μιας νέας επιδημίας Έμπολα που αφορά τον στελέχη «Bundibugyo», στη Ρουαμπάρα, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Newsit logo
Newsit logo