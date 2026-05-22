Βίντεο δείχνει F-16 να χτυπά και να καταστρέφει UFO το 2023 στο Μίσιγκαν

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO/UAP), στο οποίο περιλαμβάνεται και βίντεο που δεν είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν και φέρεται να δείχνει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίπτει άγνωστο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον στο Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, το περιστατικό καταγράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2023, όταν ένα F-16 φέρεται να εμπλέκεται σε αναχαίτιση άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου μικρού μεγέθους (UFO), το οποίο περιγράφεται ως στρογγυλό ή διαμαντένιο, με οδοντωτή ουρά.

Οι υπέρυθρες κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, κατά την οποία το αντικείμενο φαίνεται να διαλύεται έπειτα από πλήγμα, με θραύσματα να εκτοξεύονται.

Σε επίσημη τεχνική περιγραφή, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι το υλικό «απεικονίζει κινητική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο διακριτών περιοχών αντίθεσης», με αποτέλεσμα ένα φαινόμενο υψηλής ενέργειας και κατακερματισμό του στόχου σε ακτινωτό μοτίβο.

Σύμφωνα με πρόσθετες πληροφορίες, το οπλικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε αποδίδεται σε πύραυλο AIM-9X Sidewinder, ενώ το μαχητικό F-16C “Fighting Falcon” ανήκε στην Αεροπορική Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα από συνολικά 46 νέα οπτικοακουστικά αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας αποχαρακτηρισμού υλικού για UAP, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την επίβλεψη του Πενταγώνου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσαν ότι η δημοσιοποίηση εντάσσεται σε προσπάθεια αυξημένης διαφάνειας σχετικά με τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και ότι παλαιότερα διαβαθμισμένα αρχεία «ήταν κρυμμένα για χρόνια, τροφοδοτώντας εικασίες».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η σχετική βάση δεδομένων που φιλοξενεί τα αρχεία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέο υλικό, καθώς συνεχίζεται η αποδέσμευση βίντεο και εγγράφων από διάφορα θέατρα επιχειρήσεων, όπως Συρία (2021), Ιράν (2022) και Αφγανιστάν (2020–2022).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πρωτοβουλία αποχαρακτηρισμού θα συνεχιστεί με επόμενες δημοσιεύσεις στο προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της πολιτικής για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα UAP.

Βίντεο που έχουν δημοσιευθεί

Ένα από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα φέρεται να έχει καταγραφεί στη Συρία το 2021 με το αντικείμενο να εξαφανίζεται ξαφνικά.

1/ The new tranche of UFO files just dropped.



The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case.



First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Ιράν, Αύγουστος 2022: Τέσσερα αντικείμενα κινούνται παράλληλα, ενώ στη συνέχεια ένα ακόμη εμφανίζεται στο οπτικό πεδίο.

Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα καταγράφονται να σχηματίζουν σχηματισμούς πάνω από το νερό. Αρχικά κινούνται κατά μήκος του κάδρου και στη συνέχεια επιταχύνουν, δυσκολεύοντας την παρακολούθησή τους.

2/ PR050: “4 UAP Formation Iran 26 Aug 2022 over water [CALLSIGN].”



Iran. August 2022. Over water.



Four objects move together through an infrared military sensor view in the CENTCOM region. Then another object enters from the top left. pic.twitter.com/yiUNPwXpc9 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Οκτώβριος 2022: Ένα αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το κλιπ διαρκεί μόλις 21 δευτερόλεπτα, ωστόσο στην αναπαραγωγή η διέλευση του αντικειμένου παρουσιάζεται δύο φορές σε χαμηλότερη ταχύτητα.

3/ PR052: “UAP USO Formation [CALLSIGN] (Mission).”



This is the over-water formation case.



The official description says four areas of contrast move across the frame, then the video cuts through multiple zoom and contrast views as the sensor keeps trying to hold the formation. pic.twitter.com/DxlD1s3yVb — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Αύγουστος 2022: Ένα αντικείμενο με ακανόνιστη κίνηση καταγράφεται από την κάμερα.

4/ PR053: “Cigar Shaped or Fast Sherical UAP clip 15 OCT 22.”



CENTCOM, October 2022.



One object crosses the infrared field from left to right. The clip is only 21 seconds, but the upload replays the transit twice at slower speeds because that crossing is the event. pic.twitter.com/FqLZnluzL4 — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Το σφαιρικό αντικείμενο κινείται συνεχώς και βγαίνει συχνά εκτός κάδρου, με αποτέλεσμα η κάμερα να το «ακολουθεί».