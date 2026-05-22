Κόσμος

Βίντεο δείχνει F-16 να χτυπά και να καταστρέφει UFO το 2023 στο Μίσιγκαν

Οι υπέρυθρες κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, κατά την οποία το αντικείμενο φαίνεται να διαλύεται
ufo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων για Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα (UFO/UAP), στο οποίο περιλαμβάνεται και βίντεο που δεν είχε παρουσιαστεί στο παρελθόν και φέρεται να δείχνει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να καταρρίπτει άγνωστο αντικείμενο πάνω από τη λίμνη Χιούρον στο Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, το περιστατικό καταγράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2023, όταν ένα F-16 φέρεται να εμπλέκεται σε αναχαίτιση άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου μικρού μεγέθους (UFO), το οποίο περιγράφεται ως στρογγυλό ή διαμαντένιο, με οδοντωτή ουρά.

Οι υπέρυθρες κάμερες του αεροσκάφους κατέγραψαν τη στιγμή της πρόσκρουσης, κατά την οποία το αντικείμενο φαίνεται να διαλύεται έπειτα από πλήγμα, με θραύσματα να εκτοξεύονται.

Σε επίσημη τεχνική περιγραφή, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι το υλικό «απεικονίζει κινητική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο διακριτών περιοχών αντίθεσης», με αποτέλεσμα ένα φαινόμενο υψηλής ενέργειας και κατακερματισμό του στόχου σε ακτινωτό μοτίβο.

Σύμφωνα με πρόσθετες πληροφορίες, το οπλικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε αποδίδεται σε πύραυλο AIM-9X Sidewinder, ενώ το μαχητικό F-16C “Fighting Falcon” ανήκε στην Αεροπορική Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα από συνολικά 46 νέα οπτικοακουστικά αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας αποχαρακτηρισμού υλικού για UAP, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την επίβλεψη του Πενταγώνου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, όπως ο υπουργός Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσαν ότι η δημοσιοποίηση εντάσσεται σε προσπάθεια αυξημένης διαφάνειας σχετικά με τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και ότι παλαιότερα διαβαθμισμένα αρχεία «ήταν κρυμμένα για χρόνια, τροφοδοτώντας εικασίες».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η σχετική βάση δεδομένων που φιλοξενεί τα αρχεία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέο υλικό, καθώς συνεχίζεται η αποδέσμευση βίντεο και εγγράφων από διάφορα θέατρα επιχειρήσεων, όπως Συρία (2021), Ιράν (2022) και Αφγανιστάν (2020–2022).

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πρωτοβουλία αποχαρακτηρισμού θα συνεχιστεί με επόμενες δημοσιεύσεις στο προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της πολιτικής για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα UAP.

Βίντεο που έχουν δημοσιευθεί 

Ένα από τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα φέρεται να έχει καταγραφεί στη Συρία το 2021 με το αντικείμενο να εξαφανίζεται ξαφνικά.

Ιράν, Αύγουστος 2022: Τέσσερα αντικείμενα κινούνται παράλληλα, ενώ στη συνέχεια ένα ακόμη εμφανίζεται στο οπτικό πεδίο.

Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα καταγράφονται να σχηματίζουν σχηματισμούς πάνω από το νερό. Αρχικά κινούνται κατά μήκος του κάδρου και στη συνέχεια επιταχύνουν, δυσκολεύοντας την παρακολούθησή τους.

Οκτώβριος 2022: Ένα αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το κλιπ διαρκεί μόλις 21 δευτερόλεπτα, ωστόσο στην αναπαραγωγή η διέλευση του αντικειμένου παρουσιάζεται δύο φορές σε χαμηλότερη ταχύτητα.

Αύγουστος 2022: Ένα αντικείμενο με ακανόνιστη κίνηση καταγράφεται από την κάμερα.

Το σφαιρικό αντικείμενο κινείται συνεχώς και βγαίνει συχνά εκτός κάδρου, με αποτέλεσμα η κάμερα να το «ακολουθεί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
145
127
117
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα «υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 59χρονη κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια
Ο πρώην σύντροφός της ενώ κατηγορείται για 67 αδικήματα, θα δικαστεί μόνο για 2 από αυτά, αφού ο βιασμός στη Γερμανία παραγράφεται μετά το πέρας πενταετίας
iStock
Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο κατά του Έμπολα - Ίσως να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές σε λίγους μήνες
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν το εμβόλιο κατά του ιού, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές, με στόχο την αντιμετώπιση της επιδημίας από το Κονγκό
Ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό μιας νέας επιδημίας Έμπολα που αφορά τον στελέχη «Bundibugyo», στη Ρουαμπάρα, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Newsit logo
Newsit logo