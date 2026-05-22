Κόσμος

Βρετανία: Φρίκη σε γηροκομείο – Υπάλληλος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο

Ο 53χρονος αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφός του τον εντόπισε μέσα στο δωμάτιο μίας ηλικιωμένης με κατεβασμένο το παντελόνι
Υπάλληλος γηροκομείου στη Βρετανία βίαζε ηλικιωμένες με άνοια
Ο 53χρονος David Jones / πηγή φωτογραφίας Kent Police
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αποτροπιασμός από μία είδηση στη Βρετανία με εργαζόμενο σε γηροκομείο, ο οποίος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο τις πράξεις του. Ο David Jones, 53 ετών καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, ενώ οι αρχές εντόπισαν και υλικό παιδικής πορνογραφείας στην κατοχή του.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 53χρονος Ντέιβιντ Τζόουνς, υπάλληλος σε γηροκομείο στη Βρετανία κακοποιούσε σεξουαλικά ηλικιωμένες γυναίκες με άνοια και κατέγραφε μέρος των πράξεών του σε βίντεο. Κλειδωνόταν στα δωμάτιά τους και προχωρούσε στις επιθέσεις για τη δική του «διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση», ανέφερε ο δικαστής.

Ένα από τα θύματά του δεν μπορούσε να μιλήσει ώστε να αποκαλύψει τι είχε υποστεί, ενώ συγγενείς άλλης γυναίκας είχαν παρατηρήσει «τον φόβο στα μάτια της».

Το Κακουργιοδικείο της κομητειας του Κεντ άκουσε την Παρασκευή (22.05.2026) ότι ο Jones αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφός του τον εντόπισε μέσα στο δωμάτιο μίας ηλικιωμένης με κατεβασμένο το παντελόνι. Ακολούθησε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αρχές διαπίστωσαν την έκταση της δράσης του.

Δεύτερο θύμα ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία μέσω φωτογραφιών που είχε τραβήξει ο ίδιος ο 53χρονος κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και «πληθώρα» φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν και άλλα πιθανά θύματα από γηροκομείο, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

 

Οι υποψίες των συναδέλφων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το προσωπικό είχε αρχίσει να ανησυχεί για τη συμπεριφορά του Τζόουνς ήδη από πέρυσι.

Μία συνάδελφός του είχε επισημάνει ότι επισκεπτόταν μία συγκεκριμένη τρόφιμο πολύ συχνότερα από όσο απαιτούσε η εργασία του, ενώ παραμελούσε άλλους ηλικιωμένους που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του.

Ο Jones παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο βιασμούς, καθώς και για κατοχή άσεμνου υλικού με παιδιά.

Ο δικαστής Σάιμον Τζέιμς, που προήδρευσε της διαδικασίας, του επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών, με επιπλέον τέσσερα χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 53χρονος αναμένεται να εκτίσει ολόκληρη την ποινή των 15 ετών, εκτός εάν καταφέρει να πείσει το Συμβούλιο Αποφυλάκισης, έπειτα από τουλάχιστον δέκα χρόνια κράτησης, ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής τόνισε ότι είναι «σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί η ψυχολογική βλάβη που υπέστησαν τα θύματα».

Παράλληλα, αναγνώρισε «το αίσθημα προδοσίας και τη δικαιολογημένη οργή όσων εμπιστεύθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στη φροντίδα του».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
145
127
117
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα «υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 59χρονη κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια
Ο πρώην σύντροφός της ενώ κατηγορείται για 67 αδικήματα, θα δικαστεί μόνο για 2 από αυτά, αφού ο βιασμός στη Γερμανία παραγράφεται μετά το πέρας πενταετίας
iStock
Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο κατά του Έμπολα - Ίσως να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές σε λίγους μήνες
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν το εμβόλιο κατά του ιού, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές, με στόχο την αντιμετώπιση της επιδημίας από το Κονγκό
Ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό μιας νέας επιδημίας Έμπολα που αφορά τον στελέχη «Bundibugyo», στη Ρουαμπάρα, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Newsit logo
Newsit logo