Βρετανία: Φρίκη σε γηροκομείο – Υπάλληλος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο

Αποτροπιασμός από μία είδηση στη Βρετανία με εργαζόμενο σε γηροκομείο, ο οποίος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και τράβαγε βίντεο τις πράξεις του. Ο David Jones, 53 ετών καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, ενώ οι αρχές εντόπισαν και υλικό παιδικής πορνογραφείας στην κατοχή του.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο 53χρονος Ντέιβιντ Τζόουνς, υπάλληλος σε γηροκομείο στη Βρετανία κακοποιούσε σεξουαλικά ηλικιωμένες γυναίκες με άνοια και κατέγραφε μέρος των πράξεών του σε βίντεο. Κλειδωνόταν στα δωμάτιά τους και προχωρούσε στις επιθέσεις για τη δική του «διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση», ανέφερε ο δικαστής.

Ένα από τα θύματά του δεν μπορούσε να μιλήσει ώστε να αποκαλύψει τι είχε υποστεί, ενώ συγγενείς άλλης γυναίκας είχαν παρατηρήσει «τον φόβο στα μάτια της».

Το Κακουργιοδικείο της κομητειας του Κεντ άκουσε την Παρασκευή (22.05.2026) ότι ο Jones αποκαλύφθηκε όταν συνάδελφός του τον εντόπισε μέσα στο δωμάτιο μίας ηλικιωμένης με κατεβασμένο το παντελόνι. Ακολούθησε έρευνα στο κινητό του τηλέφωνο, όπου οι αρχές διαπίστωσαν την έκταση της δράσης του.

Δεύτερο θύμα ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία μέσω φωτογραφιών που είχε τραβήξει ο ίδιος ο 53χρονος κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και «πληθώρα» φωτογραφιών που φέρονται να απεικονίζουν και άλλα πιθανά θύματα από γηροκομείο, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι υποψίες των συναδέλφων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, το προσωπικό είχε αρχίσει να ανησυχεί για τη συμπεριφορά του Τζόουνς ήδη από πέρυσι.

Μία συνάδελφός του είχε επισημάνει ότι επισκεπτόταν μία συγκεκριμένη τρόφιμο πολύ συχνότερα από όσο απαιτούσε η εργασία του, ενώ παραμελούσε άλλους ηλικιωμένους που βρίσκονταν υπό τη φροντίδα του.

Ο Jones παραδέχθηκε την ενοχή του για δύο βιασμούς, καθώς και για κατοχή άσεμνου υλικού με παιδιά.

Ο δικαστής Σάιμον Τζέιμς, που προήδρευσε της διαδικασίας, του επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών, με επιπλέον τέσσερα χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκιση.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο 53χρονος αναμένεται να εκτίσει ολόκληρη την ποινή των 15 ετών, εκτός εάν καταφέρει να πείσει το Συμβούλιο Αποφυλάκισης, έπειτα από τουλάχιστον δέκα χρόνια κράτησης, ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής τόνισε ότι είναι «σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί η ψυχολογική βλάβη που υπέστησαν τα θύματα».

Παράλληλα, αναγνώρισε «το αίσθημα προδοσίας και τη δικαιολογημένη οργή όσων εμπιστεύθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στη φροντίδα του».