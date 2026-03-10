Κόσμος

Λίβανος: Πάνω από 667.000 οι εκτοπισμένοι από τη νέα πολεμική σύγκρουση Χεζμπολάχ και Ισραήλ

Μάλιστα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε μια αύξηση εκτοπισμένων κατά 100.000 το τελευταίο 24ωρο
Ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα στον νότιο Λίβανο
Έρευνα των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι η απέλαση και η μεταφορά παιδιών ουκρανικής καταγωγής από τις ρωσικές αρχές μετά την εισβολή της Μόσχας στη χώρα το 2022 ισοδυναμεί με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. «Σε αυτή την έκθεση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές αρχές έχουν στοχοποιήσει παιδιά, που είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων θυμάτων. Τα εγκλήματα αυτά έχουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη ζωή τους και το μέλλον τους», σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ. Η έκθεση από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για την Ουκρανία μελέτησε τις περιπτώσεις 1.205 παιδιών από πέντε περιφέρειες στην Ουκρανία και δήλωσε ότι το 80% εξ αυτών δεν έχει ακόμα επιστρέψει στην Ουκρανία / REUTERS / Amir Cohen

Το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκοπα τον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ, το υποστηριζόμενο από το Ιράν σιιτικό κίνημα, έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου 2026, εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Έκτοτε, οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν εξαπολύσει φονικά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ τόσο στη Βηρυτό όσο και στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα εκτοπισμένων αμάχων.

Περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, μια αύξηση κατά 100.000 τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Καθώς η χώρα δέχεται από χθες σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, «περισσότεροι από 667.000 άνθρωποι στον Λίβανο έχουν εγγραφεί ως εκτοπισμένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης, μια αύξηση 100.000 ανθρώπων σε μία μόνο ημέρα», δήλωσε η Καρολίνα Λίντχολμ Μπίλινγκ, εκπρόσωπος της UNHCR στον Λίβανο, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Και ο αριθμός των εκτοπισμένων συνεχίζει να αυξάνεται αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. 

«Περίπου 120.000 εκτοπισμένοι στεγάζονται σε χώρους δημοσίας χρήσεως που τους έχει παραχωρήσει η κυβέρνηση, αλλά πολλοί περισσότεροι φιλοξενούνται σε συγγενείς ή φίλους ή εξακολουθούν να αναζητούν κατάλυμα και βλέπουμε αυτοκίνητα παρατεταγμένα στους δρόμους με ανθρώπους να κοιμούνται μέσα σε αυτά, καθώς και στα πεζοδρόμια», πρόσθεσε η ίδια.

«Πολλοί εκτοπίζονται για δεύτερη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών του 2024 και οι περισσότεροι έφυγαν βιαστικά, σχεδόν χωρίς τίποτα, και αναζητούν καταφύγιο στη Βηρυτό, στο Όρος Λίβανος, στην περιοχή του Βόρειου Λιβάνου και σε μέρη της Μπεκάα», εξήγησε.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, της οποίας η επιχείρηση στον Λίβανο χρηματοδοτείται επί του παρόντος μόνο κατά 14%, υποστηρίζει την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση της κρίσης, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης.

Μέχρι σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει διανείμει περίπου 168.000 είδη πρώτης ανάγκης σε περισσότερους από 63.000 εκτοπισμένους σε πάνω από 270 δημόσιους χώρους στέγασης που έχει ορίσει η κυβέρνηση. Αυτά τα είδη περιλαμβάνουν στρώματα, κουβέρτες, υπνόσακους, ηλιακούς λαμπτήρες και μπιτόνια.

«Παρατηρούμε επίσης αύξηση στις μετακινήσεις πληθυσμού προς τη Συρία, σύμφωνα με τις συριακές αρχές», δήλωσε η Μπίλινγκ.

«Περισσότεροι από 78.000 Σύροι έχουν εισέλθει στη Συρία από τον Λίβανο από τότε που ξεκίνησε η κλιμάκωση των εντάσεων, επιπλέον των περισσότερων από 7.700 Λιβανέζων», πρόσθεσε η ίδια στη συνέχεια.

Ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είναι παρούσες στα συριακά συνοριακά περάσματα, συνεργαζόμενες με τις αρχές και τους εταίρους τους για την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σε άτομα που φτάνουν στη Συρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
56
55
54
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας ενημέρωσε το κοινοβούλιο για την ενίσχυση βρετανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και Κύπρο
Μετά τους εναγκαλισμούς Χριστοδουλίδη και Μακρόν στην Κύπρο και την απουσία του Βρετανού πρωθυπουργού, η Daily Mail έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ»
British Defence Secretary John Healey walks outside of Downing Street, in London, Britain, March 3, 2026. REUTERS/Toby Melville
Φον ντερ Λάιεν για πυρηνική ενέργεια: «Στρατηγικό σφάλμα η ΕΕ να γυρίσει την πλάτη σε μία αξιόπιστη, οικονομικά προσιτή και χαμηλών εκπομπών πηγή»
«Είμαστε μάρτυρες μίας παγκόσμιας επιστροφής στην πυρηνική ενέργεια. Και η Ευρώπη θέλει να συμμετάσχει σε αυτό», πρόσθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν
European Commission President Ursula von der Leyen delivers a speech during the opening plenary session at the IAEA Nuclear Energy Summit in Paris, France, March 10, 2026. REUTERS/Abdul Saboor/Pool
Newsit logo
Newsit logo