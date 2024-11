Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε το νότιο τμήμα – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Νέο μπαράζ βομβαρδισμών σήμερα το βράδυ (14.11.2024) από τον στρατό του Ισραήλ στα νότια τμήματα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία τουλάχιστον 6 άνθρωποι.

Μεταξύ των 6 νεκρών από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ ήταν και 4 διασώστες της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ανακοίνωσε ο υπουργείο υγείας.

Η νέα επίθεση έγινε στην πόλη Άραμπ Σαλίμ.

Governor of Baalbek-Hermel:

“The civil defense center in Baalbek was targeted, while more than 20 members of the civil defense were present inside the center.”

Lebanese Ministry of Health: “6 dead, including 4 paramedics, as a result of an Israeli raid on the town of Arabsalim, pic.twitter.com/G8beLmGx97