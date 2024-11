Λίβανος: Τούμπαρε όχημα που μετέφερε αξιωματούχους των IDF

Το στρατιωτικό όχημα που μετέφερε δύο διοικητές του ισραηλινού στρατού (IDF) στο νότιο Λίβανο, ανετράπη.

Το τροχαίο, με τους αξιωματούχους του ισραηλινού στρατού συνέβη κατά τη διάρκεια περιοδείας στο Λίβανο, το πρωί της Παρασκευής (01.11.2024).

Πρόκειται για τον αρχηγό της Βόρειας Διοίκησης των IDF, Υποστράτηγο Όρι Γκόρντιν, και τον αρχηγό της Κεντρικής Διοίκησης, Υποστράτηγο Άβι Μπλουθ.

Ο Γκόρντιν τραυματίστηκε ελαφρά στο περιστατικό και μετά από μια σύντομη επίσκεψη σε νοσοκομείο, επέστρεψε στη δουλειά του, λέει ο IDF.

