Κόσμος

Λίβανος: Τους 921 έφτασαν οι νεκροί από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ

Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι τρεις Λιβανέζοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και δύο ακόμα τραυματίστηκαν από νέες ισραηλινές επιδρομές
Η στιγμή που ισραηλινό πυροβολικό χτυπάει θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο / REUTERS / Ammar Awad

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις που εξαπολύουν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην Βηρυτό.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου 2026 να εμπλακεί στην πολεμική σύγκρουση Ισραήλ και Ιράν είχε ως αποτέλεσμα να λήξει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και να «ανοίξει» μέτωπο εχθροπραξιών βορείως του Ισραήλ.

Έκτοτε, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο σκότωσαν 912 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 111 παιδιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17.03.2026) το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Το υπουργείο ανέφερε εξάλλου ότι 67 γυναίκες και 38 υγειονομικοί περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχαν ανακοινώσει χθες (16.03.2026) οι αρχές ανερχόταν σε 886 θανάτους.

Στο μεταξύ, δύο ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν σήμερα (17.03.2026) τρεις Λιβανέζους στρατιώτες και τραυμάτισαν δύο άλλους στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με τον στρατό, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν “από εχθρικό ισραηλινό πλήγμα ενώ κυκλοφορούσαν με μοτοσικλέτα” σε έναν δρόμο στη Ναμπατίγια στον νότο.

Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιηθεί νωρίτερα, ο στρατός είχε πει πως “έπειτα από εχθρική ισραηλινή επιδρομή” στην περιοχή της Ναμπατίγια, πέντε στρατιώτες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του στη συνέχεια.

Οι πέντε στρατιώτες κυκλοφορούσαν με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα όταν στοχοποιήθηκαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Λίβανος
Newsit logo
Newsit logo