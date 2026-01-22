Live: Ο Τραμπ παρουσίασε στο Νταβός το «Συμβούλιο Ειρήνης» του

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, το οποίο θα ελέγχει ο ίδιος και θα επιδιώκει να εργάζεται για την επίλυση συγκρούσεων στον κόσμο, ανταγωνιζόμενο τον ΟΗΕ. «Σήμερα είναι πολύ συναρπαστική ημέρα, που την περιμέναμε καιρό» είπε στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «όλοι» θέλουν να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Δείτε live:

Στη συνέχεια ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος δεν θα είναι μέλος του Συμβουλίου, αλλά θα συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα υλοποιήσει το όραμα του Συμβουλίου στη Γάζα. «Σ’ ευχαριστούμε, Τόνι, που είσαι εδώ. Το εκτιμούμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο γνώριμος Τραμπ επαινεί το δικό του οικονομικό και ειρηνευτικό έργο:

«Σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός απ’ ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο», δηλώνει.

«Τώρα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», τόνισε ενώ υποστήριξε για ακόμη μια φορά ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους, προσθέτοντας με νόημα πως «ακόμη ένας θα ακολουθήσει σύντομα», αναφερόμενος στην Ουκρανία. «Αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν ο ευκολότερος, αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος».

Ποιοι είναι στη σκηνή του Νταβός:

Οι θέσεις στη σκηνή στο Νταβός γέμισαν με τους ηγέτες που δέχτηκαν την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Μεταξύ αυτών είναι οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της Αργεντινής, του Καζακστάν, της Ινδονησίας και του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είναι και ο μοναδικός από την ΕΕ.

Η λευκή καρέκλα είναι κρατημένη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί ισόβιος ηγέτης του συμβουλίου.

Αναλυτικά:

Ένας εκπρόσωπος του Μπαχρέιν,

Ένας εκπρόσωπος του Μαρόκου,

Ο πρόεδρος της Αργεντινής

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας

Ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ο πρόεδρος της Παραγουάης

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

Ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν

Ο πρωθυπουργός της Μογγολίας

Ο Τραμπ αναμένεται να υπογράψει τον ιδρυτικό χάρτη του νέου «Συμβουλίου Ειρήνης», ενός οργανισμού που θα τελεί υπό τον άμεσο έλεγχό του και θα δρα ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ, με στόχο – όπως υποστηρίζει – την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Το αρχικό σχέδιο του συμβουλίου είχε σχεδιαστεί για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ωστόσο η τελική του μορφή προβλέπει πολύ ευρύτερη αποστολή, πέρα από το παλαιστινιακό ζήτημα.

Εικόνες από τις προετοιμασίες για την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης», στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός:

Σύμφωνα με το σχέδιο, το κόστος συμμετοχής για μια μόνιμη έδρα στο «Συμβούλιο Ειρήνης» ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα λόγω «ανησυχιών για τον Πρόεδρο Πούτιν που θα γίνει μέρος σε κάτι που μιλάει για ειρήνη», λέει η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε στο Νταβός ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα, ο ρώσος πρόεδρος είχε δηλώσει απλώς από την πλευρά του ότι «ανατέθηκε» στο υπουργείο Εξωτερικών «να μελετήσει» την αμερικανική πρόταση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε γνωστό πως δέχθηκε να συμμετάσχει.

Σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους γι’ αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης». Όμως πολυάριθμες χώρες της Μέσης Ανατολής δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία ή το Κατάρ.

Περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχθεί να ενταχθούν, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

«Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματισθεί ποτέ», καυχήθηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια συνάντησής του με τον αιγύπτιο ομόλογό του Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος είναι μεταξύ αυτών που αποδέχθηκαν την πρόσκληση.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει την απογοήτευσή του που δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ισχυρίζεται τακτικά ότι έχει βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, κάτι που αμφισβητείται.