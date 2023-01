Μια ιδιαίτερα σημαντική είδηση από την Λιβύη έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Δικαστήριο στην Τρίπολη, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, απεφάνθη υπέρ της αναστολής της εφαρμογής των διατάξεων που προβλέπεται από την συμφωνία της προσωρινής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (με έδρα την Τρίπολη) και της Τουρκίας για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

ΜΜΕ στην Λιβύη αναφέρουν ότι το Διοικητικό Δικαστήριο που εδρεύει στην περιοχή επιρροής του Πρωθυπουργού Ντμπεϊμπά, γεγονός που προσάπτει μια ακόμα παραπάνω συμβολική αξία στην εξέλιξη αυτή, απεφάνθη υπέρ της αναστολής της συμφωνίας για τη συνεργασία στους υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας στις 3 Οκτωβρίου του 2022.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικαστική απόφαση να βασίζεται σε νομοθεσία του Γενικού Εθνικού Κογκρέσου που είναι σε ισχύ από το 2013.

Η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Απαγορεύεται στην προσωρινή κυβέρνηση να υπογράφει με οποιονδήποτε τρόπο συμφωνίες υπό την κυριαρχία του κράτους της Λιβύης, επί της χερσαίας, θαλάσσιας και εναέριας επικράτειάς του, καθώς επίσης και συμφωνίες για την οριοθέτηση των συνόρων ή την εκμετάλλευση φυσικών στρατηγικών πόρων, εκτός εάν εγκριθεί από το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο».

In a setback for the efforts @Dabaibahamid & #Turkey , #Tripoli 's administrative tribunal rules in favor of suspending the "hydrocarbon cooperation agreement" signed in October 2022. The reasons for the court's decision are damning for the GNU & @Dabaibahamid . #Libya #OOTT

The decision by the #Tripoli Admin Tribunal to suspend the "hydrocarbon cooperation agreement" between #Turkey & GNU has major implications for the maritime demarcation/security cooperation agreements. Judges based on the decision on this GNC legislation from 2013. #Libya pic.twitter.com/pt4OIwwtqI