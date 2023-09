Εκατοντάδες είναι τα πτώματα που κείτονται σε δρόμο της Ντέρνα στη Λιβύη, μετά τις πλημμύρες που εξαφάνισαν το ένα τέταρτο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Λιβύη ενώ πάνω από 1.000 πτώματα έχουν ανασυρθεί στη Ντέρνα.

Αξιωματούχοι περίμεναν πως ο αριθμός των νεκρών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος μετά την επέλαση της κακοκαιρία Daniel που διέσχισε τη Μεσόγειο και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.

Ο Ουσάμα Άλι, εκπρόσωπος της «Υπηρεσίας Διάσωσης και Επειγόντων» που εξαρτάται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, είπε ότι μόνο στην Ντέρνα οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι» και 7.000 να τραυματιστούν. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 5.000. Σε άλλες πόλεις και κοινότητες της ανατολικής Λιβύης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης που εδρεύει στα ανατολικά έκαναν λόγο για «χιλιάδες» νεκρούς στην Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων.

A person from ⁦ #Libya ⁩ cried on the road after the ⁦ #flood ⁩ killed his family member5,200 killed due to the ⁦ #floods ⁩ ⁦ #StormDaniel ⁩ ⁦ #Flood ⁩ ⁧ #اعصار_دانيال ⁩ ⁦ #Derna ⁩ ⁦ #Libya ⁩ ⁧ pic.twitter.com/29OHYCCte8

Complete devastation in #Derna (#Libya 🇱🇾). The death toll is catastrophic, dozens of bodies are collected in the flooded streets, all gathered by locals themselves.



Morocco is offered all the help but accepts none. Libya needs all the help but is offered none. pic.twitter.com/LnHQNeK2wt