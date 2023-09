Η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε βιβλικές καταστροφές στην Λιβύη που μετράει τις πληγές της και προσπαθεί να συνέλθει από το γιγαντιαίο χτύπημα της θεομηνίας, που άφησε χιλιάδες νεκρούς και ισοπεδωμένες εκτάσεις.

Οι κάτοικοι της πόλης Ντέρνα της Λιβύης που δέχτηκε σφοδρό χτύπημα από την κακοκαιρία Daniel αναζητούν εναγωνίως τους αγνοούμενους συγγενείς και φίλους τους, την ώρα που οι διασώστες ζητούν περισσότερους σάκους για να τοποθετούν τα πτώματα που ανασύρουν από τη λάσπη, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που παρέσυραν πολλούς ανθρώπους στη θάλασσα. Η Ντέρνα θυμίζει πόλη φάντασμα.

Ολόκληρες συνοικίες της μεσογειακής πόλης εξαφανίστηκαν από το νερό που κατέκλυσε τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα την Ντέρνα, αφού υπερχείλισε ένας ξεροπόταμος και έσπασαν δύο φράγματα. Πολυώροφα κτίρια κατέρρευσαν και ολόκληρες οικογένειες, που κοιμούνταν μέσα, δεν πρόλαβαν να φύγουν από την οργή της κακοκαιρία Daniel, που μετά την Ελλάδα χτύπησε και την Λιβύη.

Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι 10.000. Ο ΟΗΕ τους υπολογίζει σε τουλάχιστον 5.000.

Ο Ουσάμα Αλ Χουσάντι, ένας 52χρονος οδηγός, αναζητά τη γυναίκα του και τα πέντε παιδιά τους. «Πήγα με τα πόδια και τους έψαχνα… Πήγα σε όλα τα νοσοκομεία και τα σχολεία, χωρίς αποτέλεσμα», είπε στο πρακτορείο Reuters, κλαίγοντας. Ο Χουσάντι, που τη μοιραία νύχτα εργαζόταν, κάλεσε για άλλη μια φορά το τηλέφωνο της συζύγου του. Ήταν κλειστό. «Χάσαμε τουλάχιστον 50 μέλη της οικογένειας, άλλοι είναι αγνοούμενοι, άλλοι νεκροί», είπε.

Εικόνες που κόβουν την ανάσα

Η παραλία είναι γεμάτη με ρούχα, παιχνίδια, έπιπλα, παπούτσια, διάφορα αντικείμενα που ο χείμαρρος παρέσυρε μέσα από τα σπίτια και τα έφτασε στη θάλασσα. Οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με παχιά λάσπη, στρωμένοι με ξεριζωμένα δέντρα και εκατοντάδες κατεστραμμένα αυτοκίνητα, πολλά αναποδογυρισμένα. Ένα αυτοκίνητο κρεμόταν στο μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου ενός κτιρίου.

«Εγώ και η γυναίκα μου σωθήκαμε, αλλά έχασα την αδελφή μου», είπε ο Μοχάμεντ Μόχσεν Μπουτζμίλα, ένας 41χρονος μηχανικός. «Η αδελφή μου ζει στο κέντρο, εκεί όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή. Βρήκαμε τα πτώματα του συζύγου της και του γιου της και τα θάψαμε».

Μέσα στο διαμέρισμά του ο Μπουτζμίλα βρήκε τα πτώματα δύο αγνώστων.

Τη στιγμή που μιλούσε, Αιγύπτιοι διασώστες ανέσυραν νεκρή τη γειτόνισσά του. «Είναι η θεία Χαντίτζα, είθε ο Θεός να τη δεχτεί στον παράδεισο», είπε.

Τα πάντα θάφτηκαν στα λασπόνερα

Η καταστροφή είναι εμφανής από ψηλά: το κάποτε πυκνοκατοικημένο κέντρο της πόλης, χτισμένο κατά μήκος ενός ξεροπόταμου, σήμερα έχει μετατραπεί σε μια πλατιά, επίπεδη έκταση γης με λασπόνερα. Τα κτίρια δεν υπάρχουν πια, παρασύρθηκαν από το νερό.

Καμία υπηρεσία δεν έχει ανακοινώσει κάποιον οριστικό απολογισμό, όμως όλοι συμφωνούν ότι οι νεκροί είναι χιλιάδες.

Ο Χίσεμ Άμπου Σκιούατ, υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας στην κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, είπε στο Reuters ότι έχουν καταμετρηθεί περισσότερα από 5.300 πτώματα και ο αριθμός αυτός μπορεί να διπλασιαστεί. «Η θάλασσα ξεφράζει συνεχώς πτώματα» είπε.

Ο Τάρεκ Χαράζ, ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης αυτής είπε ότι έχουν ανασυρθεί 3.200 νεκροί και 1.100 από αυτούς δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο δήμαρχος της Ντέρνα, Αμπντουλμενάμ Αλ Γαΐτι, είπε ότι στην περιοχή έχουν φτάσει ομάδες διασωστών από την Αίγυπτο, την Τυνησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και το Κατάρ. «Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε ομάδες ειδικευμένες στην ανάσυρση πτωμάτων. Φοβάμαι ότι θα πέσει επιδημία στην πόλη, λόγω του μεγάλου αριθμού των νεκρών κάτω από τα χαλάσματα και στο νερό», είπε.

«Χρειαζόμαστε σάκους για τα σώματα», είπε ο Λούτφι αλ Μισράτι, ο επικεφαλής των διασωστών, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera.