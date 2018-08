Λονδίνο: Αποκαλύψεις για την ταυτότητα του δράστη της επίθεσης έξω από τη Βουλή

“Είναι Βρετανός υπήκοος” είπε ο Ουάλας στο βρετανικό δίκτυο BBC TV. “Ήλθε καταρχάς από άλλη χώρα. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή ως τρομοκρατικό και δεν το έχουμε πλήρως επιβεβαιώσει αυτό” συμπλήρωσε ο υπουργός.

Από την πλευρά της, η αστυνομία ανέφερε ότι πραγματοποίησε έρευνες σε δύο διευθύνσεις στο Μπέρμιγχαμ και σε ένα κτίριο στο Νότινγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, σε σχέση με το περιστατικό, προσθέτοντας ότι ο οδηγός του οχήματος είναι 29 ετών.

Δεν υπήρξαν επιπλέον συλλήψεις, συμπληρώνεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Το συμβάν έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου είναι σοκαριστικό, δήλωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, προειδοποιώντας πως η τρομοκρατική απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ισχυρή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνδρας έριξε εκ προθέσεως το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους προτού πέσει πάνω στα κάγκελα του βρετανικού κοινοβουλίου.

“Η απειλή στο Ηνωμένο Βασίλειο από την τρομοκρατία παραμένει ισχυρή. Καλώ τον κόσμο να παραμείνει σε επαγρύπνηση”, ανέφερε σε δήλωσή της η Μέι, η οποία βρίσκεται σε διακοπές στο εξωτερικό.

Εκπρόσωπος της Μέι δήλωσε πως ενημερωνόταν τακτικά από τους αξιωματούχους ασφαλείας καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας.

"He's a British citizen who came from another country originally" – Security minister @BWallaceMP gives details on suspect detained after suspected terrorist incident in Westminster https://t.co/MGkSIh0qMb pic.twitter.com/DeBn1iUQup

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 14, 2018