Κόσμος

Λονδίνο: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε σε πύργο ρολογιού μαζί με έναν σκύλο – Κρέμασε πανό που έγραφε «Το Ιράν ανήκει στον λαό του»

Παρευρισκόμενοι που παρακολουθούσαν το συμβάν, ζητωκραύγαζαν καθώς το ζώο κατέβηκε με ασφάλεια
Ο διαδηλωτής στον πύργο του ρολογιού στον σιδηροδρομικό σταθμό King’s Cross στο Λονδίνο
Ο διαδηλωτής στον πύργο του ρολογιού στον σιδηροδρομικό σταθμό King’s Cross στο Λονδίνο

Κρατώντας στην αγκαλιά του έναν σκύλο, ένας διαδηλωτής σκαρφάλωσε στον πύργο του ρολογιού στον σιδηροδρομικό σταθμό King’s Cross στο Λονδίνο.

Ο διαδηλωτής, καθισμένος κοντά σε ένα πανό που έγραφε «Το Ιράν ανήκει στον λαό του» και φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι με τη φράση «όχι στον πόλεμο», σκαρφάλωσε στο κτίριο του Λονδίνου γύρω στις 8 το πρωί της Τρίτης (02.09.2025) και παρέμεινε εκεί μέχρι αργά το πρωί.

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με γερανό σε μια προσπάθεια να τον πείσουν να κατέβει, τελικά πείθοντάς τον να δώσει τον σκύλο και να επιτρέψει να τον κατεβάσουν περίπου μετά από τρεις ώρες.

Παρευρισκόμενοι που παρακολουθούσαν το συμβάν, ζητωκραύγαζαν καθώς το ζώο κατέβηκε με ασφάλεια.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών δήλωσε: «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του King’s Cross γύρω στις 8 π.μ. μετά από αναφορές για ένα άτομο σε επισφαλή θέση.

«Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αστυνομικοί βρίσκονται εκεί μαζί με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εργαζόμενοι για να λήξει με ασφάλεια το περιστατικό».

Ένας κλοιός τοποθετήθηκε γύρω από τον πύργο, όπου ο διαδηλωτής φαινόταν τον να στέκεται στο περβάζι όπου ήταν σκαρφαλωμένος.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Η Υπηρεσία κλήθηκε στις 8:14 π.μ. σε αναφορές για έναν άνδρα στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού του King’s Cross.

«Δύο πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 10 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου βοηθώντας την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Μήνυμα» Κομισιόν στην Τουρκία για το GSI: «Σημαντικό πρότζεκτ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου – Θέλουμε να ολοκληρωθεί»
Το GSI είναι ένα έργο ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το οποίο η ΕΕ έχει εγκρίνει επιχορήγηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ
Η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού
Ερντογάν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να επανεξετάσουν την άρνηση έκδοσης βίζας σε Παλαιστίνιους ηγέτες και αξιωματούχους»
Η Ουάσινγκτον έχει ανακαλέσει και αρνείται να χορηγήσει ταξιδιωτικές θεωρήσεις για μέλη της «Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» και της Παλαιστινιακής Αρχής
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Newsit logo
Newsit logo