Κόσμος

Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι και εκατοντάδες συλλήψεις στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ

Η αστυνομία λέει ότι η ζωή των δύο θυμάτων δεν διατρέχει σημαντικό κίνδυνο
Αστυνομικοί συλλαμβάνουν κάποιον στο καρναβάλι του Νότινγκχαμ
Αστυνομικοί συλλαμβάνουν κάποιον στο καρναβάλι του Νότινγκ χιλ/ AP Photo/Alberto Pezzali)

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από επιθέσεις με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του φετινού Καρναβαλιού του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, όπου πάρα πολλοί Λονδρέζοι μαζεύονται για να γιορτάσουν, παρά τις διαβεβαιώσεις της αστυνομίας για «μειωμένα περιστατικά σοβαρής βίας» σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Την ώρα που χιλιάδες γιόρταζαν στο καρναβάλι, στους δρόμους του δυτικού Λονδίνου, η Αστυνομία κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλά περιστατικά. Σύμφωνα με μάρτυρες, έγιναν τουλάχιστον τρία βίαια επεισόδια κατά μήκος της οδού Ladbroke Grove.

Σε μία περίπτωση, ένα άτομο αιμορραγούσε, με την αστυνομία να προσπαθεί να κλείσει τον χώρο για να μην μπορεί να δει το κοινό.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν δύο περιστατικά μαχαιρωμάτων τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, καθησυχάζοντας ότι τα θύματα δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Μέχρι τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 420 συλλήψεις. Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα ο αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 224, εκ των οποίων οι 177 έγιναν εντός του χώρου του καρναβαλιού και 46 στις γύρω περιοχές. Την Κυριακή, είχαν προηγηθεί άλλες 200 συλλήψεις, με 149 να γίνονται στο καρναβάλι και 51 περιμετρικά της εκδήλωσης.

καρναβαλι λονδινο
REUTERS/Toby Melville
Αστυνομικοί περιπολούν το σημείο του καρναβαλιού
Αστυνομικοί περιπολούν στο σημείο του καρναβαλιού / REUTERS/Jack Taylor
αστυνομικοι
REUTERS/Jack Taylor
REUTERS
REUTERS/Toby Melville

Σύμφωνα με την αστυνομία, 52 από τις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χάρη στη χρήση της τεχνολογίας ζωντανής αναγνώρισης προσώπου, ένα μέτρο που εφαρμόστηκε για την ταυτοποίηση υπόπτων, προκαλώντας όμως αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Φέτος στοχεύσαμε προληπτικά όσους επιχείρησαν να έρθουν στο Καρναβάλι για να βλάψουν άλλους. Χρησιμοποιήσαμε ζωντανή αναγνώριση προσώπου, συσκευές ανίχνευσης μαχαιριών και τις εξουσίες μας για έλεγχο και έρευνα, προχωρώντας σε πάνω από 400 συλλήψεις. Αυτές οι ενέργειες απέτρεψαν μέρος της σοβαρής βίας που έχουμε δει σε προηγούμενα Καρναβάλια».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Φρίντριχ Μερτς: Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος – «Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής»
Στη Γενική Συνέλευση τον Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει τον επόμενο μήνα οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες της Δύσης αναμένεται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος
Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz και ο Καναδός πρωθυπουργός Mark Carney / Annegret Hilse/Pool Photo via AP 1
Ο Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως υπουργικό συμβούλιο για τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων – Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την Γάζα
Δεν διευκρινίστηκε το αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της σταδιακής απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς αποδέχτηκε την περασμένη εβδομάδα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου
Κατζ: «Τα ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία παραμένουν σε ετοιμότητα» – Ένας νεκρός από επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν
Περίπου 60 στρατιώτες του Ισραήλ έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, σύμφωνα με το υπουργείο, που κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας της χώρας και καταδίκασε αυτήν την «επικίνδυνη κλιμάκωση»
Συρία
Ο τυφώνας Κατζίκι ξερίζωσε δέντρα και σκεπές σπιτιών στο Βιετνάμ - Τρεις νεκροί από την σφοδρή τροπική καταιγίδα
Ανάμεσα στους 3 νεκρούς ήταν και ένας 90χρονος άνδρας, του οποίου το σπίτι κατέρρευσε αλλά και ένας άνδρας που υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ ετοίμαζε το σπίτι του για την καταιγίδα, στους 13 οι τραυματίες
Άνθρωποι σπρώχνουν μια μοτοσικλέτα μέσα από τις πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ανόι, αφότου ο τυφώνας Kajiki πέρασε από το Βιετνάμ
Newsit logo
Newsit logo