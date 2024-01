Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Λονδίνου καθώς ένα νεογέννητο μωρό μόλις λίγων ωρών εντοπίστηκε γυμνό μέσα σε μια σακούλα για ψώνια, την ώρα που στην πρωτεύουσα της Βρετανίας επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης (18.1.2024) όταν ένας πολίτης που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του άκουσε ξαφνικά το κλάμα του παιδιού σε δρόμο του Λονδίνου. Πλησιάζοντας είδε μέσα σε μια σακούλα για ψώνια ένα νεογέννητο τυλιγμένο με μια πετσέτα.

Όπως αναφέρει το skynews.com εκείνη την ώρα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Νιούχαμ όπου βρέθηκε το μωρό τα θερμόμετρα έδειχναν -3 βαθμούς Κελσίου.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Σίμον Κρικ σημείωσε πως ο άνθρωπος που εντόπισε το νεογέννητο κοριτσάκι έδρασε άμεσα και το πρώτο που έκανε ήταν να κρατήσει το μωρό ζεστό και μετά να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Μάλιστα, όπως είπε το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όπως όλα δείχνουν δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.

Last night, a member of the public found a newborn baby girl in a shopping bag at the junction of Greenway and High Street South, #Newham #E6.



She is now in the care of hospital staff. We are now appealing for the baby’s mother to seek medical attention.https://t.co/00iQ3WEC5Y