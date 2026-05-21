Ισραήλ: «Λίστα εξόντωσης» για τους δράστες της 7ης Οκτωβρίου – Το σχέδιο καταδίωξης της Χαμάς και η μυστική μονάδα «NILI»

Λίστα με όλους όσους συμμετείχαν στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει καταρτίσει το Ισραήλ με στόχο να τους σκοτώσει ή να τους συλλάβει, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη νυν και πρώην Ισραηλινούς αξιωματούχους με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ισραηλινή περιλαμβάνει όλους τους κατοίκους της Γάζας οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ότι είχαν διασχίσει τα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου, καθώς και όλους τους ηγέτες της Χαμάς που φέρεται να οργάνωσαν την σφαγή, η οποία άφησε περίπου 1.200 νεκρούς και περίπου 250 ομήρους. Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου σόκαραν βαθιά την ασφάλεις του Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισραηλινοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που είχαν αναλάβει τη συγκέντρωση των ονομάτων, συνέταξαν τη λίστα μελετώντας τα βίντεο και φωτογραφίες της από τις σφαγές της Χαμάς που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από μέλη της από την 7η Οκτωβρίου και μετά, και ελέγχοντας το υλικό μέσω λογισμικού αναγνώρισης προσώπου, αναφέρει η WSJ.

Στο μικροσκόπιο μπήκε επίσης το περιεχόμενο των τηλεφωνικών κλήσεων – που είναι προϊόν υποκλοπής – από άτομα που πέρασαν τα σύνορα με το Ισραήλ εκείνη την ημέρα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν στην WSJ ότι οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών έβαζαν άτομα στη λίστα μόλις εξασφάλιζαν τουλάχιστον δύο στοιχεία που να τα τοποθετούσαν σε περιοχές του Ισραήλ όπου έλαβαν χώρα σφαγές στις 7 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα η επιχείρηση συνεχίζεται παρά την εκεχειρία που είναι σε ισχύ στη Γάζα από τον Οκτώβριο, αναφέρει το δημοσίευμα, επισημαίνοντας τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα.

Η ομάδα «NILI» – Πώς εντοπίζει το Ισραήλ τους δράστες

Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών (Μοσάντ και Σιν Μπετ) δημιούργησαν μια ειδική ομάδα εργασίας γνωστή ως «NILI» – ένα εβραϊκό ακρωνύμιο που σημαίνει «Ο Αιώνιος του Ισραήλ δεν λέει ψέματα» – αφιερωμένη αποκλειστικά στο κυνήγι όλων όσων συνδέονται με την επίθεση, από τους κορυφαίους στρατηγούς της Χαμάς έως τους χαμηλόβαθμους μαχητές που διέσχισαν τα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που αναφέρονται στο ρεπορτάζ, δήλωσαν ότι η επιχείρηση έχει ήδη εξουδετερώσει εκατοντάδες υπόπτους και συνεχίζεται ακόμα και κατά τη διάρκεια των ευρύτερων περιφερειακών εντάσεων και των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία με το Ιράν και τον Λίβανο.

Η εκστρατεία βασίζεται κυρίως σε τεχνολογία παρακολούθησης, επικοινωνίες που έχουν υποκλαπεί και ψηφιακά στοιχεία που άφησαν οι ίδιοι οι δράστες.

Συγκεκριμένα, οι ισραηλινοί αξιωματικοί αναλύουν βίντεο που τραβήχτηκαν από άντρες της παλαιστινιακής οργάνωσης με κινητά τηλέφωνα και GoPro, αναρτήσεις σε social media, κλήσεις, δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας και καταθέσεις κρατουμένων.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιούνται συστήματα αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίηση υπόπτων από τα βίντεο που καταγράφηκαν κατά τις επιθέσεις.

Η κλίμακα της επιχείρησης είναι τεράστια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «κανένας συμμετέχων δεν θεωρείται ασήμαντος», ακόμα και ένας άνδρας που κατηγορήθηκε ότι οδήγησε τρακτέρ μέσα από τον φράχτη των συνόρων της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου και παρακολουθήθηκε και εξουδετερώθηκε σχεδόν δύο χρόνια αργότερα σε αεροπορική επιδρομή.

Η εκστρατεία δεν περιορίστηκε στη Γάζα. Σύμφωνα με τη WSJ, οι ισραηλινές επιχειρήσεις εκτείνονται έως τον Λίβανο και το Ιράν, στοχεύοντας κορυφαία στελέχη της Χαμάς που κατηγορούνται για σχεδιασμό ή καθοδήγηση των επιθέσεων.