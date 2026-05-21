Μόντρεαλ: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου – Δεν του επετράπη η είσοδος στις ΗΠΑ γιατί μετέφερε ύποπτο κρούσμα Έμπολα

Ο επιβάτης της πτήσης της Air France την Τετάρτη προερχόταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όπου έχει κηρυχτεί επιδημία του Έμπολα, είναι ασυμπτωματικός
Boeing 787 Dreamliner Air France landing at Chalon Vatry airport for a training flight
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μόντρεαλ έκανε μία πτήση της Air France που πήγαινε από το Παρίσι προς το Ντιτρόιτ το απόγευμα της Τετάρτης, αφού οι αρχές των ΗΠΑ απαγόρευσαν στο αεροπλάνο την είσοδο στη χώρα, εξαιτίας των νέων περιορισμών για άτομα που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα σε τρεις χώρες της Ανατολικής Αφρικής, όπου έχει ξεσπάσει μια θανατηφόρα επιδημία Έμπολα.

Ένας επιβάτης αποβιβάστηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pierre Elliot Trudeau στο Μόντρεαλ, εξετάστηκε από αξιωματικό καραντίνας και επέστρεψε στο Παρίσι, δήλωσε ο Μαρκ Τζόνσον, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Καναδά, σε ανακοίνωσή του.

Οι υγειονομικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο επιβάτης ήταν ασυμπτωματικός, πρόσθεσε ο Τζόνσον.

Το αεροπλάνο με προορισμό τις ΗΠΑ συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντιτρόιτ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει κηρύξει την επιδημία του Έμπολα στο Κονγκό και την Ουγκάντα ως θέμα διεθνούς ανησυχίας. Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου 600 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 139 ύποπτοι θάνατοι από τον ιό Έμπολα του στελέχους Bundibugyo. Η επιδημία επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά από τις υγειονομικές αρχές των εν λόγω περιοχών την Παρασκευή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι θα εντείνουν τους ελέγχους για άτομα που φτάνουν από αυτές τις περιοχές και θα περιορίσουν επίσης την είσοδο στη χώρα ατόμων με διαβατήρια άλλων χωρών, εάν έχουν βρεθεί στην Ουγκάντα, το Κονγκό ή το Νότιο Σουδάν τα τελευταία 21 ημέρες.

Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ο επιβάτης της πτήσης της Air France την Τετάρτη προερχόταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ότι η αεροπορική εταιρεία τον επιβίβασε κατά λάθος.

«Ο επιβάτης δεν έπρεπε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο», ανέφερε η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ σε γραπτή δήλωση.

«Η CBP έλαβε αποφασιστικά μέτρα και απαγόρευσε στην πτήση που μετέφερε τον εν λόγω ταξιδιώτη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Detroit Metropolitan Wayne County, και αντ’ αυτού την παρέκκλινε προς το Μόντρεαλ», αναφερόταν στη δήλωση.

