Τα κρούσματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ στην Ευρώπη

Ο αριθμός των κρουσμάτων σύφιλης υπερδιπλασιάσθηκε κατά την ίδια περίοδο, φθάνοντας τα 45.577
Μεγάλη αύξηση έχει παρατηρηθεί στα κρούσματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), προκαλώντας μεγάλη ανησυχία.

Τα κρούσματα γονόρροιας και σύφιλης στην Ευρώπη, των πιο συχνών σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, έφτασαν το 2024 στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, η οποία έχει την έδρα της στην πόλη Σόλνα της Σουηδίας.

Το ECDC κατέγραψε το 2024 106.331 κρούσματα γονόρροιας, αυξημένα κατά 303% από το 2015.

Ο αριθμός των κρουσμάτων σύφιλης υπερδιπλασιάσθηκε κατά την ίδια περίοδο, φθάνοντας τα 45.577. Τα χλαμύδια παρέμειναν η συνηθέστερα εμφανιζόμενη σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, με 213.443 κρούσματα, ανακοίνωσε το ECDC.

Ο Μπρούνο Τσάντσο του ECDC προειδοποίησε ότι λοιμώξεις που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα υγείας, περιλαμβανομένων χρόνιου πόνου και στειρότητας. Στην περίπτωση της σύφιλης, οι επιπλοκές μπορεί επίσης να πλήξουν την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και το νευρικό σύστημα.

Ο ίδιος δήλωσε πως η αύξηση των κρουσμάτων της σύφιλης που περνάει από τη μητέρα στο παιδί είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, με τις σχετικές αναφορές να έχουν διπλασιασθεί ανάμεσα στο 2023 και το 2024.

«Η προστασία της σεξουαλικής υγείας παραμένει επιτακτική», δήλωσε ο Τσάντσο. «Χρησιμοποιείτε προφυλακτικό με νέους ή πολλαπλούς συντρόφους και κάνετε τεστ, αν έχετε συμπτώματα, όπως πόνο, απεκκρίσεις ή κάποιο έλκος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ECDC, άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες είναι μακράν η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τις λοιμώξεις, κυρίως γονόρροια και σύφιλη.

Η σύφιλη γίνεται επίσης συχνότερη μεταξύ ετεροφυλόφιλων προσώπων, κυρίως γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης.

Το ECDC ανακοίνωσε ότι τα καταγεγραμμένα κρούσματα μετάδοσης σύφιλης από τη μητέρα στο παιδί αυξήθηκαν από 78 το 2023 σε 140 το 2024 στις 14 χώρες που παρείχαν σχετικά στοιχεία.

