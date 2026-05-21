Κίνα: Σωριάστηκε ρομπότ που προσπάθησε να αντιγράψει το «moonwalk» του Μάικλ Τζάκσον – Viral το βίντεο

Μοιάζει με «μεθυσμένο θείο που χορεύει σε γάμο» είπαν κάποιοι
Σωριάστηκε στη σκηνή το ρομπότ
Καθόλου καλά δεν πήγε η προσπάθεια ενός ανθρωποειδούς ρομπότ στην Κίνα να μιμηθεί το διάσημο «moonwalk» του Μάικλ Τζάκσον.

Το συμβάν καταγράφηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το κατάστημα ρομποτικής Future Era. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το ρομπότ εμφανίζεται να χορεύει υπό τους ήχους του «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον επιχειρώντας να αναπαραστήσει τις χαρακτηριστικές κινήσεις του διάσημου τραγουδιστή… χωρίς αποτέλεσμα.

Καθώς η μουσική ξεκινά, το ανθρωποειδές ρομπότ κινείται αρχικά με άνεση πάνω στη σκηνή, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σκοντάφτει σε ένα σκαλοπάτι. Παρά την προσπάθειά του να ξαναβρεί την ισορροπία του και να συνεχίσει το πρόγραμμα, λίγο αργότερα χάνει ξανά τον έλεγχο στο ίδιο σημείο και πέφτει στο έδαφος.

Το κοινό παρακολουθεί αμήχανα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ένας εργαζόμενος βγαίνει στη σκηνή και απομακρύνει το ακινητοποιημένο ρομπότ.

Το βίντεο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα social media, με πολλούς χρήστες να αντιμετωπίζουν με χιούμορ την αποτυχημένη εμφάνιση του ρομπότ.

Κάποιοι παρομοίασαν τις κινήσεις του με «μεθυσμένο θείο που χορεύει σε γάμο», ενώ άλλοι σχολίασαν ότι ίσως τελικά τα ρομπότ να μην είναι και τόσο ικανά να μας πάρουν θέσεις εργασίας. 

