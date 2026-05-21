Μπράιτον: Αδελφές οι τρεις γυναίκες που βρέθηκαν νεκρές στη θάλασσα – Μυστήριο με τις συνθήκες θανάτου

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει τον θάνατο τριών γυναικών που ανασύρθηκαν νεκρές από τη θάλασσα στο Μπράιτον της Βρετανίας, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν πως επρόκειτο για τρεις αδελφές.

Οι Jane Adetoro, 36 ετών, Christina Walters, 32 ετών, και Rebecca Walters, 31 ετών, έχασαν τη ζωή τους στις 13 Μαΐου, σε αυτό που η αστυνομία στη Βρετανία χαρακτήρισε «φρικτή τραγωδία». Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 6 το πρωί, έπειτα από αναφορά για άτομο που βρισκόταν στη θάλασσα κοντά στον χώρο στάθμευσης Black Rock, στη λεωφόρο Madeira Drive στο Μπράιτον. Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκαν και οι σοροί των άλλων δύο γυναικών σε κοντινή απόσταση.

«Ήταν το φως της ζωής μου»

Σε μια σπαρακτική δήλωση, ο πατέρας των τριών γυναικών περιέγραψε τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

«Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν πραγματικά να περιγράψουν τον πόνο του να χάνει κανείς τρεις κόρες, στην πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους», ανέφερε.

«Η Τζέιν, η Κριστίνα και η Μπέκι ήταν κάτι περισσότερο από κόρες για μένα. Ήταν η χαρά μου, η δύναμή μου και το όμορφο φως που γέμιζε την οικογένειά μας με ευτυχία και αγάπη».

Απευθυνόμενος σαν να μιλούσε απευθείας στις κόρες του, πρόσθεσε:

«Καθεμία από εσάς ήταν μοναδική και πολύτιμη με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Τα χαμόγελά σας φώτιζαν τις πιο σκοτεινές ημέρες, το γέλιο σας έφερνε παρηγοριά και η παρουσία σας έκανε τη ζωή πιο ουσιαστική.

Αν και η ζωή σας στη γη ήταν σύντομη, το αποτύπωμά σας θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Σας αγαπήσαμε βαθιά και θα μας λείπετε για πάντα».

Το μυστήριο γύρω από τον θάνατό τους

Η Αστυνομία του Σάσεξ ανακοίνωσε ότι οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στη θάλασσα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές υπογράμμισαν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή εμπλοκής τρίτου προσώπου. Ωστόσο, εξειδικευμένοι αστυνομικοί συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Άνταμ Χέις, διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία «δεν θα αφήσει καμία πτυχή ανεξερεύνητη».

Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί αυτή την ανείπωτη απώλεια.

Μία από τις βασικές εκδοχές που εξετάζονται είναι ότι οι τρεις αδελφές μπήκαν στη θάλασσα από την παραλία και στη συνέχεια αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Η αστυνομία έχει ήδη εξετάσει εκατοντάδες ώρες υλικού από κάμερες ασφαλείας και πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες στην παραλιακή περιοχή, προσπαθώντας να χαρτογραφήσει τις τελευταίες κινήσεις των τριών γυναικών. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Μπράιτον.