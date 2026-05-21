Μεξικό: Λήστεψαν υπό την απειλή όπλου δημοσιογράφο ενώ μιλούσε live σε εκπομπή – Άφωνος ο παρουσιαστής

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια live μεταδόσης στο Μεξικό, με έναν δημοσιογράφος να πέφτει θύμα ληστείας υπό την απειλή όπλου, ενώ ήταν ζωντανά σε τηλεοπτική εκπομπή από το αυτοκίνητό του.

Ο αθλητικός δημοσιογράφος και διευθυντής επικοινωνίας της Εθνικής Επαγγελματικής Λίγκας Καλαθοσφαίρισης του Μεξικού (LNBP), ήταν live στην εκπομπή «Bla, bla, bla deportivo», μια μεξικανική αθλητική εκπομπή, ενώ καθόταν στη θέση του οδηγού του σταθμευμένου αυτοκινήτου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βάργκας είχε σταθμεύσει σε ένα βενζινάδικο για να πραγματοποιήσει τη συνέντευξη.

Κάποια στιγμή ένας ένοπλος άνδρας εμφανίζεται ξαφνικά από την πλευρά του οδηγού και να ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου, πριν οπλίσει το όπλο του και απαιτήσει από τον Βάργκας να του παραδώσει τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο ληστής φαινόταν να μην έχει αντιληφθεί ότι η συνέντευξη μεταδιδόταν ζωντανά.

El periodista deportivo Fernando Vargas fue asaltado en plena transmisión en vivo en Morelos.



Mientras realizaba un enlace, sujetos abrieron su auto, lo obligaron a bajar y le quitaron sus pertenencias.pic.twitter.com/1vVgmZvNif — Azucena Uresti (@azucenau) May 20, 2026

«Το κλειδί, γρήγορα. Το κλειδί, τα κινητά και τα πορτοφόλια, γρήγορα», φέρεται να λέει ο άνδρας στα ισπανικά, ενώ ο Βάργκας προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Σε κάποιο σημείο, ο Βάργκας μετακινεί την κάμερα και η ζωντανή μετάδοση διακόπτεται.

Μετά τη μετάδοση, ο παρουσιαστής μοιράστηκε στα social media ότι ο Βάργκας ήταν καλά, αλλά ταραγμένος.

«Ευτυχώς, είναι ασφαλής, αλλά πολύ φοβισμένος», έγραψεστο Instagram. «Αν κάποιος αναγνωρίσει τον άντρα στο βίντεο, παρακαλώ βοηθήστε μας και καταγγείλετέ τον στις αρχές. Αυτό συνέβη στο Μορέλος, μια πολιτεία που βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό Μεξικό.

Ο ληστής φέρεται να έκλεψε όχι μόνο το αυτοκίνητό του, αλλά και το πορτοφόλι, το τηλέφωνο και άλλα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο Βάργκας έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.