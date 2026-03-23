Κόσμος

Λονδίνο: Εμπρησμός τριών ασθενοφόρων εβραϊκής οργάνωσης έξω από κτίριο συναγωγής – «Βαθιά σοκαριστική αντισημιτική επίθεση» καταδικάζει ο Στάρμερ

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη μίσους με αντισημιτικό χαρακτήρα - Δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού για τον εμπρησμό
φωτιά
Η στιγμή της φωτιάς στα ασθενοφόρα

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές σε πόλεις της Ευρώπης δεν έχουν σταματημό, ενώ χθες το βράδυ (22/3/2026) τρεις άντρες έβαλαν φωτιά σε 3 ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης που ήταν παρκαρισμένα έξω από κτίριο συναγωγής στο βόρειο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, με την αστυνομία του Λονδίνου τα τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν στην εβραϊκή οργάνωση Hatzolah, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα, πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και η επίθεση αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη μίσους με αντισημιτικό χαρακτήρα.

«Ξεκίνησε έρευνα μετά την πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην υπηρεσία ασθενοφόρων της Εβραϊκής Κοινότητας στο Golders Green», αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία σε δήλωσή της. «Αστυνομικοί παραμένουν στον τόπο του συμβάντος και η εμπρηστική επίθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους κατά των Εβραίων.»

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα γειτονικών κτιρίων και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Η Hatzola που «χτυπήθηκε» είναι μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που ανταποκρίνεται σε ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα στη συναγωγή Machzike Hadath στο Golders Green, μια συνοικία του Λονδίνου με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τρία άτομα με κουκούλες να ρίχνουν βενζίνη στα οχήματα και να τα πυρπολούν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες στο σημείο. Η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 56 κλήσεις για τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 1:40 π.μ., ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η πυρπόληση τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου στη διάρκεια της νύχτας «πρόκειται για μια βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι με την εβραϊκή κοινότητα που σήμερα το πρωί ξυπνάει με αυτή τη φρικτή είδηση. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας», έγραψε ο Στάρμερ στο Χ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
80
78
75
38
Newsit logo
Newsit logo