Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια της πρωτεύουσας – 2 τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε να τρέχει στον δρόμο προσπαθώντας να μαχαιρώσει Εβραίους.

Σύμφωνα με την εθελοντική οργάνωση ασφάλειας της εβραϊκής κοινότητας Shomrim, μέλη της έσπευσαν άμεσα στο σημείο στο Βόρειο Λονδίνο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο. Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Το BBC επιβεβαίωσε ότι οι δύο τραυματίες είναι Εβραίοι.

Τα θύματα νοσηλεύονται από την εβραϊκή οργάνωση Hatzola, της οποίας τα ασθενοφόρα πυρπολήθηκαν απέναντι από το σημερινό περιστατικό τον περασμένο μήνα.

#BREAKING Footage live from scene: Islamic terrorist used kitchen knife for attack that targeted two Jewish men in Golders Green #London pic.twitter.com/71nZZcv8SL — Middle East Eye Point (@MEEyePoint) April 29, 2026

BREAKING: Two people have been stabbed in Golders Green this morning and a man has been arrested, a Jewish Security Group has said



Sky News (@SkyNews) April 29, 2026

Μάρτυρας της επίθεσης λέει ότι αυτή συνέβη σχεδόν έξω από το σπίτι του. Συγκεκριμένα ενημερώνει ότι η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στην οδό Golders Green έξω από κάποια καταστήματα και η άλλη σε έναν παράδρομο έξω από μια συναγωγή.

Στο Κοινοβούλιο, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η σημερινή επίθεση με μαχαίρι στο Γκόλντερς Γκριν είναι «βαθιά ανησυχητική».

Λέει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να είναι «απόλυτα σαφής στην αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, καθώς έχουμε δει πάρα πολύ τελευταία».