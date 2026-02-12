Κόσμος

Λονδίνο: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 13χρονος μετά από επίθεση σε σχολείο – Ο λόγος εμπλοκής της αντιτρομοκρατικής

Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ»
Αστυνομικές δυνάμεις στο σχολείο του Λονδίνου όπου έγινε η επίθεση
REUTERS / Toby Shepheard

Σοκ έχει προκαλέσει στο Λονδίνο μια υπόθεση ένοπλης επίθεσης στο γυμνάσιο Kingsbury με τον δράστη να φαίνεται πως είναι ένας 13χρονος, ο οποίος τραυμαυτισε σοβαρά δύο μαθητές και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 13χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα (12.02.2026) ενώπιον δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ότι ψέκαμε εντομοκτόνο έναν ρίτο μαθητή του ίδιου σχολείου, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Τα δύο θύματα, δύο αγόρια ηλικίας 12 και 13 ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Τα τραύματά τους, «τα οποία είναι σοβαρά, δεν θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», ανακοίνωσε χθες Τετάρτη (11.02.2026), η αστυνομία.

REUTERS / Toby Shepheard

Η εμπλοκή της αντιτρομοκρατικής

Η αντιτρομοκρατική μονάδα της αστυνομίας του Λονδίνου έχει επιφορτιστεί με την έρευνα, λόγω «ανησυχιών» γύρω από τα κίνητρα του εφήβου. Ωστόσο σε αυτό το στάδιο, το «περιστατικό» αυτό «δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια», διευκρίνισε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής επιχειρήσεων αυτής της μονάδας.

Πρόκειται «για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες κατά ενός νεαρού αγοριού», δήλωσε η ίδια σήμερα, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία.

Για να αποφευχθούν εικασίες στο διαδίκτυο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο έφηβος αυτός έχει γεννηθεί στη Βρετανία και είναι βρετανικής υπηκοότητας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτός έφτασε στο σχολείο την ώρα του πρωινού και ανέβηκε σε μια τάξη όπου ψέκασε με εντομοκτόνο έναν μαθητή, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Στη συνέχεια μαχαίρωσε έναν 13χρονο μαθητή, διέφυγε από τη σκάλα και επιτέθηκε στον δεύτερο μαθητή στο ισόγειο, προτού εγκαταλείψει το σχολείο.

Ο ύποπτος συνελήφθη κοντά σε τζαμί μερικές ώρες μετά την επίθεση, χωρίς να υπάρχει εκ προοιμίου σχέση με αυτό το θρησκευτικό ίδρυμα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Επίσης σημείωσε ότι προσπαθεί να «επιβεβαιώσει» μερικές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ύποπτος φέρεται να φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ».

Η Βρετανία και ιδιαιτέρως η πρωτεύουσά της, το Λονδίνο, βρίσκονται για χρόνια αντιμέτωπες με τη μάστιγα των επιθέσεων με μαχαίρι μεταξύ εφήβων, οι οποίες μερικές φορές συνδέονται με τη νοοτροπία συμμοριών, ενώ τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών καταγγέλλουν γενικότερα μια αύξηση της βίας στα σχολεία.

