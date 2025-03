Λονδίνο: Ξυπόλυτος άνδρας σκαρφάλωσε στο Μπιγκ Μπεν κρατώντας μια σημαία της Παλαιστίνης

Ένας άνδρας που κρατούσε μία παλαιστινιακή σημαία σκαρφάλωσε στον πύργο του Μπιγκ Μπεν στα ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, νωρίς σήμερα (08.03.2025) το πρωί, με τα τοπικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως φώναζε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τον άνδρα με την παλαιστινιακή σημαία στο Μπιγκ Μπεν, στις 09.24 ώρα Ελλάδας.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται προκειμένου το συμβάν να λήξει με ασφαλή τρόπο. Συνδράμουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν ξυπόλητο άνδρα να στέκεται σε μια προεξοχή κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία αρκετά μέτρα πάνω από τον Πύργο της Ελισάβετ, όπου στεγάζεται το ρολόι του Γουέστμινστερ και φημισμένη καμπάνα του.

More footage from Westminster of the pro-Palestine activist who has climbed up the clock tower belonging to the famous Big Ben bell.



He is refusing to come down until other pro-Palestine activists, the Filton 18, have been freed from jail.



The authorities are working on… pic.twitter.com/Me9IYt3JgU