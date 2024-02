Λονδίνο: Οι στιγμές αγωνίας όταν αεροπλάνο αναπηδά στον διάδρομο του αεροδρομίου Χίθροου

Αεροπλάνο αναπηδά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Βίντεο κατέγραψε τα δευτερόλεπτα της αγωνίας για τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Όπως μετέδωσε το Sky News, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με τη δεύτερη προσπάθεια στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, καθώς η πρώτη προσπάθεια ήταν αδύνατη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

Στο βίντεο του βρετανικού δικτύου, φαίνεται το αεροσκάφος της British Airways να αναπηδά τρεις φορές στην πίστα, προτού οι πιλότοι το σηκώσουν για μία δεύτερη απόπειρα προσγείωσης.

Δείτε το βίντεο:

✈️ A British Airways flight travelling from Kuwait City struggled to land at Heathrow Airport today due to high winds



Latest videos: https://t.co/qbxXmdGZH2 pic.twitter.com/Wo1Df7cCDW