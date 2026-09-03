Λονδίνο: Ποντίκια «έπαιξαν» μπουνιές στο μετρό – Δείτε το viral βίντεο

Άγριος καυγάς στήθηκε στο μετρό του Λονδίνου, όπου πιάστηκαν στα… «πόδια» δύο ποντίκια! Τα τρωκτικά ως άλλοι πυγμάχοι στάθηκαν στα πίσω πόδια τους και τσίριζαν.

Τα ποντίκια εμφανίζονται σε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral να κυνηγούν το ένα το άλλο στην πλατφόρμα του μετρό της Oxford Circus στο Λονδίνο, και στη συνέχεια να πηδούν στα πίσω πόδια τους και να «μονομαχούν» σαν μποξέρ.

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Στα πλάνα, μέσα σε λίγα λεπτά, ένα από τα τρωκτικά τελικά υποχωρεί. Ωστόσο, το άλλο, αποφασισμένο να μην τα παρατήσει, κάνει κύκλους πίσω.

Ωστόσο, τελικά απομακρύνεται και το δεύτερο ποντίκι τρέχοντας για άλλη μια φορά, μακριά από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Εκτός από πηγή ψυχαγωγίας για όσους περίμεναν να φτάσει το τρένο τους, τα ποντίκια τράβηξαν και την προσοχή του διαδικτύου.

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Two mice were filmed getting into a tiny showdown at a London train station, leaving commuters amused by their unexpected street fight. 😂🐭 pic.twitter.com/6onI3BblSG — Inside Roast (@insideroast) September 3, 2026

Ο κόσμος έσπευσε να σχολιάσει τον «αγώνα», επισημαίνοντας τις «μικροσκοπικές» προσπάθειές τους. Ένα άτομο έγραψε: «Ελπίζω να φρόντισαν τα μικρά τους διαπιστευτήρια δίπλα στο ρινγκ».

Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω». Ένας τρίτος είπε: « Τα χρήματά μου είναι στο αριστερό ποντίκι».

Ένας τέταρτος αστειεύτηκε: «Τουλάχιστον πολεμούν πίσω από την κίτρινη γραμμή».

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μάχες μεταξύ ποντικιών έχουν προκαλέσει σάλο στο διαδίκτυο.