Ένα πρωτοφανές περιστατικό έγινε τα ξημερώματα στο νότιο Λονδίνο την ώρα που μετέφεραν σε αστυνομικό τμήμα έναν 23χρονο που είχαν μόλις συλλάβει.

Οι αστυνομικοί πιθανότατα δεν τον είχαν ψάξει σωστά και έκρυβε επάνω του ένα όπλο το οποίο έβγαλε και σκότωσε έναν αστυνομικό! Στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:15 π.μ. στο Κέντρο Κράτησης του Κρόιντον. Ο αστυνομικός, ο οποίος δεν κατονομάζεται, δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου κατέληξε.

Ο 23χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

“Πρόκειται για ένα αληθινά σοκαριστικό περιστατικό κατά το οποίο ένας από τους συναδέλφους μας έχασε τη ζωή του κάτω από τις πιο τραγικές συνθήκες”, δήλωσε η επικεφαλής της αστυνομίας του Λονδίνου Κρεσίντα Ντικ.

“Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της έρευνας και προσπαθούμε ακόμη να εξακριβώσουμε τις συνθήκες γύρω από το περιστατικό και θα ενημερώσουμε εκ νέου”.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του. Γράφοντας στο Twitter ο Τζόνσον ανέφερε: “Είμαστε βαθιά υπόχρεοι σε εκείνους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να είμαστε ασφαλείς”.

My deepest condolences go to the family, friends and colleagues of the police officer who was killed in Croydon last night.



We owe a huge debt to those who risk their own lives to keep us safe.