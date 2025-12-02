Κόσμος

Λονδίνο: Το στοιχειωμένο τούνελ του Τάμεση και ο θρύλος για το ζευγάρι εραστών που εξαφανίστηκε

Το Greenwich Foot Tunnel φημίζεται για ανεξήγητους ψιθύρους και ανατριχιαστικές εμφανίσεις - Κάποιοι επισκέπτες ισχυρίζονται ότι έχουν δει τα φώτα να τρεμοπαίζουν, κι άλλοι ότι άκουσαν βήματα πίσω τους ενώ ήταν εντελώς μόνοι
Το Greenwich Foot Tunnel στο Λονδίνο
Το Greenwich Foot Tunnel στο Λονδίνο / Photo by Then and Now Images / Heritage Images via Getty Images

Κρυμμένο κάτω από τον ποταμό Τάμεση, το Greenwich Foot Tunnel στο Λονδίνο είναι ένας αιωνόβιος δημόσιος διάδρομος που έχει αποκτήσει φήμη ως ένα από τα πιο στοιχειωμένα σημεία της πόλης. Εξωτερικά το τούνελ μπορεί να μοιάζει με έναν απλό σύντομο δρόμο για τους περαστικούς, όμως κάτω από την επιφάνεια η ατμόσφαιρα είναι ανατριχιαστική και συνοδεύεται από πλήθος αναφορών για υπερφυσικά φαινόμενα.

Στα social media, το τούνελ στο Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί «δολοφονικό» και «το πιο κοντινό που υπάρχει σε ταινία τρόμου», με πολλούς επισκέπτες να μοιράζονται τις δικές τους ανατριχιαστικές εμπειρίες.

Χτισμένο πριν από πάνω από 120 χρόνια από τον Sir Alexander Binnie, το τούνελ σχεδιάστηκε για να παρέχει στους εργάτες έναν ασφαλή και αξιόπιστο δρόμο κάτω από τον Τάμεση, αντικαθιστώντας τα ακριβά δρομολόγια με φεριμπότ. Σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι το χρησιμοποιούν κάθε χρόνο – πολλοί από τους οποίους αγνοούν τις παράξενες ιστορίες που κρύβει στα βάθη του.

Πάνω από το έδαφος, τα σφαιρικά κτίρια των εισόδων του στέκονται στον ορίζοντα του Λονδίνου, δίπλα στο ιστορικό πλοίο Cutty Sark και σε μικρή απόσταση από το Old Royal Naval College. Όμως κατεβαίνοντας την ανατριχιαστική σκάλα, η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως. Μάρτυρες περιγράφουν έναν κομψά ντυμένο άνδρα και μια γυναίκα με ρούχα του 19ου αιώνα να περπατούν ήρεμα μέσα στο τούνελ.

Ο θρύλος για το ζευγάρι που πνίγηκε

Πολλοί αναφέρουν ότι είδαν το ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι προς αυτούς πριν εξαφανιστεί. Κανείς δεν γνωρίζει την ταυτότητά τους, αλλά μια θεωρία υποστηρίζει ότι πρόκειται για εραστές που πνίγηκαν προσπαθώντας να περάσουν τον Τάμεση πριν ανοίξει το τούνελ το 1902. Σύμφωνα με τον θρύλο, τώρα περιπλανώνται στον διάδρομο μαζί, απολαμβάνοντας τελικά την ασφαλή διέλευση που ποτέ δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους.

Οι εμφανίσεις του ζευγαριού αποτελούν μόνο ένα μέρος της ανεξήγητης παραφυσικής δραστηριότητας που λέγεται ότι συμβαίνει κάτω από τη γη, αναφέρει η Dailymail. 

Κάποιοι επισκέπτες ισχυρίζονται ότι έχουν δει τα φώτα να τρεμοπαίζουν ή άκουσαν ψίθυρους. Άλλοι αναφέρουν ότι άκουσαν βήματα πίσω τους ενώ ήταν εντελώς μόνοι ή ένιωσαν μια μυστηριώδη παρουσία να τους ακολουθεί στενά.

Η διαδρομή των 15 λεπτών μέσα στο Greenwich Foot Tunnel είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο. Οικογένειες, ποδηλάτες, εργαζόμενοι και τουρίστες περνούν καθημερινά, πολλοί αγνοώντας την υπερφυσική ιστορία του, ενώ άλλοι βγαίνουν εμφανώς ταραγμένοι.

Μια τολμηρή περιπατητής, η Shiver κατέγραψε τη διαδρομή της στο TikTok και περιέγραψε την εμπειρία ως «απόλυτα τρομακτική».

Όπως είπε: «Ξεκινάς να νιώθεις την κλειστοφοβία και το μόνο που ακούς εδώ κάτω είναι οι συνεχείς ηχώ αποκομμένων φωνών από μακριά. Θα έτρεχα μέσα από αυτό το τούνελ αν ήμουν μόνη μου τη νύχτα».

Κόσμος
