Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «Επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί

Μία επιχείρηση με τον κωδικό «Ελευθερία» ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον απεγκλωβισμό των πλοίων που έχουν παγιδευτεί στα Στενά του Ορμούζ. Οι ενέργειες που προανήγγειλε τα μεσάνυχτα της Κυριακής (03.05.2026) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα αρχίσουν τις επόμενες ώρες.

Η νέα, αιφνιδιαστική, παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει, σύμφωνα με τον ίδιο, ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κατάστασης για πληρώματα και εταιρείες που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει ακινητοποιημένα πλοία. Παράλληλα, έκανε λόγο για «πολύ θετικές συζητήσεις» των ΗΠΑ με το Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν προτίθενται να επιστρέψουν στην περιοχή έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε, πάντως, ότι τυχόν παρεμπόδιση της επιχείρησης θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστικό τρόπο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης βίας σε περίπτωση που υπάρξει παρέμβαση.

President Trump posts on TruthSocial:



Countries from all over the World, almost all of which are not involved in the Middle Eastern dispute going on so visibly, and violently, for all to see, have asked the United States if we could help free up their Ships, which are locked up… — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 3, 2026

Η επιχείρηση, με την ονομασία «Project Freedom» (επιχείρηση Ελευθερία), αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα (04.05.2026), ώρα Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές» συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες – όπως είπε – ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις για όλες τις πλευρές.

Το σκηνικό λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της «επιχείρησης Ελευθερία»

Νωρίτερα την Κυριακή, η απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ «ως απαράδεκτης», της πρότασης 14 σημείων του Ιράν είχε επαναφέρει τα σενάρια λήξης της εκεχειρίας και επανάληψης των βομβαρδισμών. Από τη δική της πλευρά η Τεχεράνη δήλωνε ότι «εξέταζε» την απάντηση των ΗΠΑ.

«Η νέα πρόταση του Ιράν είναι απαράδεκτη», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο ισραηλινό κρατικό δίκτυο «Kan News» ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας στον ίδιο τόνο πως «τη μελέτησα, έχω μελετήσει τα πάντα, δεν μπορώ να την αποδεχτώ».

«Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μία συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτά που έχουν προσφέρει», ξεκαθάρισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω».

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή.