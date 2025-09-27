Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: Δεκάδες νεκροί από αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ – «Χτυπήσαμε θέσεις της Χαμάς» είπαν οι IDF

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι πάνω από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023
Συντρίμμια πολυκατοικίας μετά από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας
Συντρίμμια πολυκατοικίας μετά από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας / REUTERS / Ebrahim Hajjaj

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν μπαράζ αεροπορικών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, τα ξημερώματα του Σαββάτου (27.09.2025) με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, 27 εξ αυτών στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον «τοπικών τρομοκρατικών οργανώσεων» συνεχίστηκαν κατά μήκος της παράκτιας περιοχής, με την επίθεση στην πόλη της Γάζας να επεκτείνεται.

Ισραηλινές δυνάμεις υποστήριξαν ότι ανακάλυψαν όπλα, μεταξύ αυτών αντιαρματικά όπλα, ρουκέτες και εκρηκτικά, αναφέρεται στην έκθεση του ισραηλινού στρατού.

 

«Ένας αριθμός τρομοκρατών που συνιστούσε απειλή στα στρατεύματα εξουδετερώθηκε», λέει η έκθεση. Προστίθεται πως η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε σε περίπου 120 στόχους, μεταξύ άλλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, περισσότεροι από 65.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με το WAFA, η πλειονότητα εξ αυτών είναι γυναίκες και παιδιά. «Αυτός ο απολογισμός παραμένει ημιτελής, καθώς πολλά θύματα παραμένουν παγιδευμένα κάτω από τα χαλάσματα, απρόσιτα από τα ασθενοφόρα και τις ομάδες διάσωσης», τονίζει το WAFA.

