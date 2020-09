Δυο αστυνομικοί στο Λος Άντζελες, ένας άνδρας και μια γυναίκα, δίνουν μάχη για τη ζωή τους ύστερα από επίθεση που δέχτηκαν από άγνωστο άνδρα ενώ κάθονταν μέσα στο περιπολικό. Η επίθεση που έγινε αργά το Σάββατο (12.09.2020) καταγράφηκε σε video από κάμερα ασφαλείας.

Οι δυο αστυνομικοί που δέχτηκαν την επίθεση εργάζονται στο γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κόμπτιν.

Τη στιγμή της ενέδρας στους δυο αστυνομικούς στο Λος Άντζελες έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του σερίφη, ανεβάζοντας το video ντοκουμέντο στο twitter. Στα πλάνα εμφανίζεται ο δράστης να πλησιάζει το περιπολικό πεζός, να πυροβολεί από το παράθυρο του συνοδηγού και αφού πυροβολεί, να τρέχει για να απομακρυνθεί.

«Ο ένοπλος πλησίασε τους αστυνομικούς και άνοιξε πυρ χωρίς προειδοποίηση ή πρόκληση», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανάρτηση στο twitter.

Οι δυο αστυνομικοί υπέστησαν πολλαπλά τραύματα από πυρά και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, ανακοινώθηκε. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

«Σε αυτή τη φάση έχουμε μια πολύ, πολύ γενική περιγραφή ενός μελαψού άνδρα, και αυτή προήλθε από ένα από θύματα», δήλωσε ο αστυνόμος Κεντ Γουέγκενερ σε συνέντευξη Τύπου. Τα πλάνα της επίθεσης καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας σε ένα κοντινό σταθμό του μετρό, ανέφερε η αστυνομία.

Φυσικά, το νέο περιστατικό βίας στις ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να μην το εκμεταλλευθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάνοντας share στο λογαριασμό του στο twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Ζώα που πρέπει να χτυπηθούν σκληρά!».

Σε άλλο tweet του, αναφερόμενος στους αστυνομικούς, έγραψε: «Αν πεθάνουν, γρήγορη δίκη και θανατική ποινή για τον δολοφόνο. Μόνο τρόπος να σταματήσει αυτό!»

If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στις ΗΠΑ το γεγονός πως μικρός αριθμός διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το Ιατρικό Κέντρο του Αγίου Φραγκίσκου στο Λίνγουντ, όπου νοσηλεύονται οι αστυνομικοί και μπλοκάροντας την είσοδο για τα επείγοντα, φώναζαν, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, «ελπίζουμε να πεθάνουν».

«Προς τους διαδηλωτές που εμποδίζουν την είσοδο και την έξοδο στην πτέρυγα εκτάκτων περιστατικών του νοσοκομείου, φωνάζοντας “Ελπίζουμε να πεθάνουν” αναφερόμενοι στους δύο αστυνομικούς που έπεσαν θύμα ενέδρας σήμερα στο Κόπτον: Μην εμποδίζετε τις εισόδους και εξόδους στις πτέρυγες εκτάκτου ανάγκης του νοσοκομείου», ανέφερε tweet του LASD.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through.