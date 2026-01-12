Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που διαδήλωνε κατά του ιρανικού καθεστώτος

Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για δυο τραυματίες
Πλήθος γύρω από φορτηγό
Η στιγμή που το φορτηγό μπαίνει μέσα στους διαδηλωτές / X

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Λος Άντζελες, όταν ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί το απόγευμα της Κυριακής 11.01.2025 για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους Ιρανούς διαδηλωτές, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου KNBC.

Όπως μεταδίδεται, εκατοντάδες άτομα βρίσκονταν στη συνοικία Γουέστγουντ, στα δυτικά της πόλης. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν από το περιστατικό στο Λος Άντζελες, όμως δεν έχει διευκρινιστεί εαν το περιστατικό ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα πανικού.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φορτηγό να κινείται ανάμεσα στο πλήθος, με διαδηλωτές να προσπαθούν να το σταματήσουν χτυπώντας το με τα χέρια και τις σημαίες τους. Λίγο αργότερα, ο οδηγός φαίνεται να επιταχύνει και να περνά μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

 

Διασώστες ανέφεραν ότι δύο άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, χωρίς όμως να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες αρχικά αναζητούσαν και ένα τρίτο πιθανό θύμα, ωστόσο αργότερα διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχε άλλος τραυματίας.

 

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη, ωστόσο βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς του Λος Άντζελες να ακινητοποιούν και να απομακρύνουν έναν άνδρα από την καμπίνα του φορτηγού.

