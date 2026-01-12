Λος Άντζελες: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος που διαδήλωνε κατά του ιρανικού καθεστώτος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Λος Άντζελες, όταν ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί το απόγευμα της Κυριακής 11.01.2025 για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους Ιρανούς διαδηλωτές, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου KNBC.

Όπως μεταδίδεται, εκατοντάδες άτομα βρίσκονταν στη συνοικία Γουέστγουντ, στα δυτικά της πόλης. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δύο άτομα τραυματίστηκαν από το περιστατικό στο Λος Άντζελες, όμως δεν έχει διευκρινιστεί εαν το περιστατικό ήταν σκόπιμο ή αποτέλεσμα πανικού.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φορτηγό να κινείται ανάμεσα στο πλήθος, με διαδηλωτές να προσπαθούν να το σταματήσουν χτυπώντας το με τα χέρια και τις σημαίες τους. Λίγο αργότερα, ο οδηγός φαίνεται να επιταχύνει και να περνά μέσα από το συγκεντρωμένο πλήθος.

BREAKING – A truck has just plowed through a crowd of pro Iranian regime change protesters in Los Angeles with numerous people severely injured and a bomb squad called in. pic.twitter.com/UHhpsGkmCc — Right Angle News Network (@Rightanglenews) January 11, 2026

Διασώστες ανέφεραν ότι δύο άτομα δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, χωρίς όμως να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες αρχικά αναζητούσαν και ένα τρίτο πιθανό θύμα, ωστόσο αργότερα διευκρίνισαν ότι δεν υπήρχε άλλος τραυματίας.

BREAKING: Police just DRAGGED the driver out of the U-Haul after he plowed into the crowd at the anti-Iranian regime rally in LA!



Street justice served.



No regime sympathizers get a free pass. #IranProtests #StreetJustice pic.twitter.com/NOPMrirtvB — Patriot Forge USA (@PatriotForgeUSA) January 12, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια σύλληψη, ωστόσο βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς του Λος Άντζελες να ακινητοποιούν και να απομακρύνουν έναν άνδρα από την καμπίνα του φορτηγού.