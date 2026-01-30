Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό για να τον βγάλει από τη φυλακή

Ένας 36χρονος φέρεται να προσποιήθηκε τον πράκτορα του FBI για να απελευθερώσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε, τον άνδρα που κατηγορείται για την δολοφονία του CEO της United Healthcare Μπράιαν Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν το 2024, και συνελήφθη.

Ο Μάρκ Άντερσον, 36 ετών, κατηγορείται ότι μετέβη στη φυλακή της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαντζιόνε και φέρεται να προσποιήθηκε τον πράκτορα του FBI, σύμφωνα με τη μήνυση. Φέρεται να είπε ότι είχε έγγραφα που είχαν «υπογραφεί από δικαστή» για να απελευθερώσει τον κατηγορούμενο για την δολοφονία του Τόμσον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και η μήνυση δεν κατονομάζει τον Μαντζιόνε, πηγή της αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι ο Άντερσον φέρεται να επιδίωκε να τον βγάλει από τη φυλακή.

Ο Άντερσον εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή την Πέμπτη (29.01.2026), αλλά δεν υπέβαλε ακόμη δήλωση ενοχής ή αθωότητας. Το BBC επικοινώνησε με δικηγόρο που φέρεται να τον εκπροσωπεί.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Άντερσον προσέγγισε την είσοδο του Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν την Τετάρτη (28.01.2026) και είπε στους υπαλλήλους ότι ήταν πράκτορας του FBI. Ισχυρίστηκε ότι είχε έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή» που εξουσιοδοτούσαν την απελευθέρωση κρατουμένου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν ταυτότητα, ο Άντερσον παρουσίασε άδεια οδήγησης από τη Μινεσότα, δήλωσε ότι είχε όπλα και «έδειξε και πέταξε» στους υπαλλήλους πολλά έγγραφα, σύμφωνα με τη μήνυση.

Οι Αρχές της φυλακής τον συνέλαβαν και έκαναν έλεγχο στις αποσκευές του, όπου βρήκαν ένα μεγάλο «πιρούνι για μπάρμπεκιου» με δύο δόντια και ένα εργαλείο που μοιάζει με κόπτη πίτσας.

Ο ύποπτος είχε ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη από το Μάνκατο της Μινεσότα για επαγγελματικούς λόγους ευκαιρία και εργαζόταν σε μια τοπική πιτσαρία, σύμφωνα με πηγή των αρχών.

Ο Άντερσον αντιμετωπίζει κατηγορία για προσποίηση δημόσιου λειτουργού.

Ο Μαντζιόνε, που κρατείται στη φυλακή του Μπρούκλιν από το 2024., συνελήφθη σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τη δολοφονία του CEO της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, και έχει δηλώσει αθώος.

Από τη σύλληψή του, ο Μαντζιόνε έχει συγκεντρώσει υποστηρικτές τόσο διαδικτυακά όσο και στις δικαστικές εμφανίσεις του.