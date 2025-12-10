Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λουίτζι Μαντζιόνε: Η στιγμή της σύλληψής του μέσα σε McDonald’s – Το βίντεο από τις κάμερες των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί του ζητούν να κατεβάσει τη μάσκα και να τους δώσει την ταυτότητά του
Λουίτζι Μαντζιόνε
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε

Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία εντόπισε τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

Το βίντεο, τραβηγμένο από κάμερα σώματος ενός εκ των δύο αστυνομικών, τους δείχνει να πλησιάζουν τον 27χρονο Λουίτζι Μαντζιόνε καθώς κάθεται σε ένα τραπέζι στα McDonald’s φορώντας μάσκα και του ζητούν την ταυτότητά του. «Μπορείς να κατεβάσεις λίγο τη μάσκα σου;» ακούγεται να τον ρωτά ο ένας αστυνομικός.

Ωστόσο, όταν τον ρωτάει πώς λέεγται αυτός απαντά «Μαρκ» και «Μαρκ Ροσάριο». Στη συνέχεια, ο αστυνομικός τον ενημερώνει ότι κάποια γυναίκα τηλεφώνησε επειδή τον θεώρησε «ύποπτο» και πίστεψε ότι «μοιάζει με κάποιον».

«Έχεις πάνω σου την ταυτότητά σου;» ρωτά ο αστυνομικός, με τον ίδιο να απαντά θετικά και βγάζοντας μια κάρτα ταυτότητας από το πορτοφόλι του.

Το βίντεο αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Υπενθυμίζεται πως οι ακροάσεις για την υπόθεση ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της ασφαλιστικής United Healthcare, στη Νέα Υόρκη και δηλώνει αθώος στις πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
205
163
104
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ προχωρά σε νέα επέκταση οικισμών με 764 κατοικίες στη Δυτική Όχθη
Το Τελ Αβίβ εγκρίνει νέο σχέδιο οικοδόμησης στη Δυτική Όχθη, σε μια περίοδο που η ένταση με τους Παλαιστινίους βρίσκεται σε οριακό σημείο και η διεθνής κοινότητα πολλαπλασιάζει τις προειδοποιήσεις της
Ο ισραηλινός οικισμός Χαρ Χόμα
Γαλλία: Πολιτική νίκη για τον Λεκορνί – Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής Ασφάλισης για το 2026
Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε το σκέλος της «Κοινωνικής Ασφάλισης» του προϋπολογισμού για το 2026, εξέλιξη που μειώνει τις εντάσεις μεταξύ των πολιτικών στρατοπέδων και ενισχύει τη θέση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί
Η Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία
Rafale με βόμβα Hammer έπληξε στόχο στο πεδίο βολής «Καράβια» – Αποστολή 1.800 χιλιομέτρων αποκαλύπτει τις πραγματικές δυνατότητες του γαλλικού μαχητικού
Μια εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος των γαλλικών Rafale F4 αποκάλυψε ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, Φαμπιάν Μαντόν
Rafale με βόμβα Hammer έπληξε στόχο στο πεδίο βολής «Καράβια»
Politico: Πρώτος ο Τραμπ στους 28 πιο ισχυρούς της Ευρώπης, στην πεντάδα Λε Πεν και Πούτιν – Μια Ελληνίδα στην «10άδα του μέλλοντος»
Η λίστα του Politico περιλαμβάνει ηγέτες κρατών, επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, πολιτικούς αλλά και προσωπικότητες της οικονομίας και του αθλητισμού - Δείτε αναλυτικά
Ντόναλντ Τραμπ 5
Newsit logo
Newsit logo