Λουκέτο στη μεγαλύτερη πλατφόρμα παιδόφιλων με 1,8 εκατομμύριο χρήστες – Δεκάδες συλλήψεις από την Europol

Την εξάρθρωση ενός εκ των μεγαλύτερων δικτύων παιδικής πορνογραφίας στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (2/4/25) η Europol, ύστερα από ευρεία επιχείρηση που έγινε σε 35 χώρες.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από την Europol, έχουν αναγνωριστεί 1.400 ύποπτοι, εκ των οποίων 79 συνελήφθησαν για τη διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω της πλατφόρμας Kidflix. Ορισμένοι εξ αυτών, εκτός από την παιδική πορνογραφία, θεωρούνται ύποπτοι για βιασμούς ανηλίκων όπως επισημαίνεται.

Οι γερμανικές και ολλανδικές αρχές κατέσχεσαν τον server της πλατφόρμας, ο οποίος περιείχε 72.000 βίντεο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Σύμφωνα με τη Europol, περίπου 91.000 βίντεο είχαν μεταφορτωθεί και διανεμηθεί μέσω της εξαιρετικά κερδοφόρας πλατφόρμας, η οποία δημιουργήθηκε το 2021 και προσέλκυσε 1,8 εκατομμύρια χρήστες τα τελευταία τρία χρόνια.

«Σε αντίθεση με άλλες γνωστές πλατφόρμες αυτού του είδους, το Kidflix όχι μόνο επέτρεπε στους χρήστες να αποθηκεύουν υλικό παιδικής πορνογραφίας αλλά και να μεταδίδουν βίντεο συνεχούς ροής (streaming). Οι χρήστες έκαναν πληρωμές με κρυπτονομίσματα, τα οποία ακολούθως μετατρέπονταν σε μάρκες», ανέφερε η Europol.

Kidflix, one of the largest paedophile platforms in the world, has been shut down in an international operation against child sexual exploitation.



⏹️ Europol has supported authorities from 38 countries worldwide in shutting down the platform.



