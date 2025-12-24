Λούβρο: Μετά την κλοπή «μαμούθ» έκαναν το μουσείο «φρούριο» – Έβαλαν κάγκελα στα παράθυρα που έσπασαν οι δράστες

Κάθε αναγκαίο μέσο ώστε να μην γίνουν για ακόμη μία φορά πρωτοσέλιδο, πήραν οι υπεύθυνοι για το Μουσείο του Λούβρου, τοποθετώντας κάγκελα στα παράθυρα της γκαλερί από την οποία έκλεψαν τα πολύτιμα βασιλικά κοσμήματα τον περασμένο Οκτώβριο.

Εργάτες, νωρίς το πρωί της Τρίτης (23.12.2025) ξεκίνησαν να τοποθετούν τα κάγκελα στα παράθυρα που χρησιμοποίησαν οι κλέφτες για να εισβάλουν το Μουσείο του Λούβρου. Πρόκειται για το τελευταίο από τα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν μετά την κινηματογραφική κλοπή που έγινε και εξέθεσε τη διοίκηση του μουσείου.

«Αυτό είναι ένα από τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά την κλοπή», είπε στο AFP o αναπληρωτής διευθυντής του μουσείου, Francis Steinbock.

«Είχαμε δεσμευτεί να το κάνουμε πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Steinbock, σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με την «ασφάλεια των άλλων παραθύρων».

Η διευθύντρια του Λούβρου, Laurence des Cars, είχε υποστηρίξει πως τα παράθυρα αφαιρέθηκαν το 2003-2004 κατά τη διάρκεια εργασιών αναστήλωσης.

Επιπλέον, μια αστυνομική μονάδα έχει αναπτυχθεί στο μουσείο και ένα σχέδιο για αυξημένη βιντεοεπιτήρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο Steinbock με αναφορές να κάνουν λόγο για εγκατάσταση περισσότερων από 100 καμερών και αυξημένη περιμετρική επιτήρηση μέχρι το 2026.

Η κλοπή στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, που έγινε στις 19 Οκτωβρίου έχει αφήσει «ιστορία» στην ιστορία του Παρισιού. Οι κλέφτες, κατάφεραν να παρκάρουν ανενόχλητοι το ανυψωτικό μηχάνημα κάτω από την Αίθουσα του Απόλλωνα, ανέβηκαν στον όροφο που φυλάσσονταν τα κοσμήματα και αφού έσπασαν τα παράθυρα με ειδικούς τροχούς άρπαξαν τα πολύτιμα κοσμήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Για την κλοπή έχουν γίνει ήδη συλλήψεις αλλά οι φερόμενοι ως δράστες αρνούνται την εμπλοκή τους.