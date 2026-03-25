Λύγισε η Σαβάνα Γκάθρι στην πρώτη συνέντευξη για την απαγωγή της μητέρας της: «Αφόρητη αγωνία, φαντάζομαι τον τρόμο της κάθε νύχτα»

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της η παρουσιάστρια της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι και ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την απαγωγή της μητέρας της Νάνσι – στην πρώτη της συνέντευξη – λέγοντας ότι η αγωνία που βιώνει είναι αφόρητη.

Η παρουσιάστρια Σαβάνα Γκάθρι μιλώντας στη συνάδελφό της, Χόντα Κοτμπ, σε μια έντονα συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που βιώνει από την ημέρα της απαγωγής της 84χρονης μητέρας και εξομολογείται ότι την στοιχειώνει τι περνάει η μητέρα της.

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στο Τούσον της Αριζόνα την 1η Φεβρουαρίου 2026, πυροδοτώντας μια εκτεταμένη αναζήτηση που μέχρι στιγμής δεν έχει οδηγήσει σε συλλήψεις ή ενδείξεις ότι είναι ζωντανή.

Η Σαβάνα δήλωσε ότι η οικογένειά της συνεχίζει να κρατά την ελπίδα ότι η υπόθεση θα λυθεί, λέγοντας: «Κάποιος πρέπει να κάνει το σωστό». «Είναι αφόρητη η αγωνία. Και να σκέφτεσαι τι πέρασε», είπε.

«Ξυπνάω κάθε νύχτα στη μέση της νύχτας, κάθε νύχτα. Και στο σκοτάδι φαντάζομαι τον τρόμο της. Είναι αδιανόητο, αλλά αυτές οι σκέψεις απαιτούν να τις αναλογιστείς. Και δεν θα κρύψω το πρόσωπό μου. Αλλά πρέπει να γυρίσει σπίτι τώρα».

Η Γκάθρι δεν έχει χάσει την πίστη της ότι η μητέρα της θα βρεθεί, παρόλο που έχουν χαθεί τα ίχνη της για πάνω από 8 εβδομάδες.

Η Γκάθρι εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην εκπομπή δύο ημέρες πριν από την εξαφάνιση της μητέρας της και κυρίως παρέμεινε στην Αριζόνα για να βοηθήσει στις έρευνες και να είναι με την οικογένειά της.

Πρόσφατα επέστρεψε στο στούντιο του Today Show, λέγοντας στην Κοτμπ ότι ήθελε να επιστρέψει για να δείξει ότι «είμαι ακόμα εγώ».

«Ήθελα να ξέρετε ότι στέκομαι ακόμα και εξακολουθώ να ελπίζω», είπε. «Και δεν ξέρω ποια εκδοχή του εαυτού μου θα είναι αυτή, αλλά θα υπάρξει».

Το απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε την Τρίτη (24.03.2026), ενώ ολόκληρη η συνέντευξη θα μεταδοθεί σε δύο μέρη την Πέμπτη (26.03.2026) και την Παρασκευή.