Λυών: Έκρηξη σε εργοστάσιο από διαρροή υδρογόνου – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (22/12/2025), σε εργαστήριο στην κοινότητα Saint-Fons, κοντά στη Λυών στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη κοντά στη Λυών, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ οι Αρχές έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από την εγκατάσταση.

Η πρώτη εκτίμηση μέχρι στιγμής είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου.

Explosion sur le site Seveso d'Elkem Silicones près de Lyon. Au moins 4 blessés dont 2 graves à déplorer. Le plan Orsec a été déclenché (vidéo témoins LyonMag) pic.twitter.com/w0FfDkjt24
December 22, 2025

Explosion dans une usine chimique près de Lyon : de nombreux secours sur place, la police demande de reculer pic.twitter.com/bOSxahDwfx — actu Lyon (@actufr_lyon) December 22, 2025

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.