Λυών: Έκρηξη σε εργοστάσιο από διαρροή υδρογόνου – Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα
εργοστάσιο
Το εργοστάσιο στη Λυών

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (22/12/2025), σε εργαστήριο στην κοινότητα Saint-Fons, κοντά στη Λυών στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη κοντά στη Λυών, εκ των οποίων τα δύο σοβαρά.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ οι Αρχές έχουν δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω από την εγκατάσταση.

Η πρώτη εκτίμηση μέχρι στιγμής είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή υδρογόνου.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

