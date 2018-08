Μαφιόζικη εκτέλεση! Άγρια δολοφονία 29χρονης στη μέση του δρόμου

Η 29χρονη Kelly Franklin πέθανε στην Oxford Road από επίθεση που δέχτηκε στη μέση του δρόμου.

Οι αστυνομικοί που διερευνούν τη δολοφονία της πιστεύουν ότι ήταν θύμα στοχευμένης επίθεσης.

Έχουν συλληφθεί ένας 30χρονος και μια 48χρονη με την υποψία της δολοφονίας της όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Κλίβελαντ.

30-year-old Torbjorn Kettlewell has been charged with murdering a mum-of-three in a targeted attack in Hartlepool on Friday night. He will appear in court later, accused of killing Kelly Franklin and possession of a blade #CapitalReports pic.twitter.com/uxS3ujdIMQ

— Capital NE News (@CapitalNENews) August 6, 2018